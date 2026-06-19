Попытка сделать красивые кадры закончилась печально. Фото: стоп-кадр видео

«Ее звали Ирина. Она хотела ярких эмоций. И Вселенная ее услышала!» Так прокомментировала новость о ЧП с туристкой пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева. Почему такая реакция на тревожную новость? Потому что все оказалось не так печально, как преподносилось в соцсетях,

«Туристка в Дагестане выпала из внедорожника!» писали один за одним паблики. Рисовалась страшная картина: узкий горный серпантин, лихой гид без лицензии, на огромной скорости внезапно открывается расшатанная дверь...

– Ну не все катаклизмы мира происходят в Дагестане! Иногда такое происходит и в других регионах страны и... даже уголках планеты! Вы удивитесь, но это правда», – сказала Гаяна Гариева и пожаловалась на «вселенскую несправедливость»:

– Пока она падает, ныряет, прыгает, летает... Меня звонками на части разрывают журналисты! «Что будем делать», «что будем делать». А ничего не будем делать. За-ви-до-вать будем! Жива встревожившая весь Дагестан Ирина! Жива, здорова и даже счастлива! Во всяком случае, в разговоре с ней мне именно так и показалось! Да, из-за вас мне пришлось найти ее, познакомиться, поговорить и даже посмеяться.

Во-первых, выяснилось, что все произошло в Северной Осетии. Во-вторых, девушка не выпадала из автомобиля. Она встала на подножку и взялась за крышу, чтобы записать эффектное видео. Машина тронулась. Первые секунды все шло хорошо, но потом туристка потеряла равновесие и упала на землю. Водитель мгновенно отреагировал, увел внедорожник в сторону и затормозил.

Туристка упала под колеса внедорожника в Северной Осетии Видео: личный архив

– Со мной все хорошо, я жива, здорова, максимум – небольшая ссадина на колене. Мы уже уехали из Осетии, побывали на парадроме у Чегемских водопадов, я каталась на параплане. Со мной все прекрасно, пусть никто не переживает. Никаких проблем и претензий у меня нет! – объяснила героиня нашумевшего видео.

Но не всегда происшествия с туристами на Северном Кавказе заканчиваются столь благополучно.

В июле 2021 года в Дагестане две девушки сорвались с качелей над Сулакским каньоном. А начиналось все так красиво...

В мае 2024 года в Домбае дерево раздавило 5-летнего мальчика на глазах родителей, когда они остановились у реки Муруджу, чтобы запечатлеть красоты на память.

В сентябре этого же года женщина упала с третьего каскада водопада Чучухур (это примерно 12 метров), делая селфи.

В мае 2025 года в Дагестане катер с восьмью туристами врезался в скалу в Сулакском каньоне Дагестана. Одна пассажирка скончалась, еще четыре человека получили травмы.

В октябре этого же года в КЧР поток унес туристку, попытавшуюся перейти ледяную горную реку Большой Зеленчук.