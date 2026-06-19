Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки. Второго мужчину унесло вниз по течению. Фото: МЧС по КЧР

На реке Учкулан в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с туристами из Москвы. Как сообщили в республиканской пресс-службе МЧС России, при сплаве по водоёму произошло опрокидывание катамарана с двумя мужчинами, один из которых выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.

Сейчас пропавшего ищут. К расследованию инцидента уже подключились следственные органы СК России по КЧР.

«Согласно предварительным данным, 19 июня текущего года двое туристов осуществляли сплав на катамаранах по реке Учкулан в Карачаевском районе КЧР. В результате опрокидывания плавсредства мужчины потеряли равновесие и упали в воду. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки. Второго мужчину унесло вниз по течению», – говорится в сообщении ведомства.

Туриста унесло течением реки при сплаве на катамаране по горной реке в КЧР

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий вместе с криминалистами. Согласно данным сотрудников СКР, туристы не регистрировали свое пребывание и планы о сплаве по реке в ГУ МЧС России по КЧР. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.

Прокуратура Карачаевского района республики контролирует результаты процессуальной проверки.

Туриста унесло вниз по течению. Фото: МЧС по КЧР

Параллельно спасатели сейчас ведут поиски Зеленчукском районе республики, где на реке Маруха. Вблизи станицы Кардоникская при купании подростка унесло течением. Группировка обследует русла рек и прилегающие берега.

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