На реке Учкулан в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с туристами из Москвы. Как сообщили в республиканской пресс-службе МЧС России, при сплаве по водоёму произошло опрокидывание катамарана с двумя мужчинами, один из которых выплыл самостоятельно, второго унесло течением реки.
Сейчас пропавшего ищут. К расследованию инцидента уже подключились следственные органы СК России по КЧР.
«Согласно предварительным данным, 19 июня текущего года двое туристов осуществляли сплав на катамаранах по реке Учкулан в Карачаевском районе КЧР. В результате опрокидывания плавсредства мужчины потеряли равновесие и упали в воду. Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки. Второго мужчину унесло вниз по течению», – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий вместе с криминалистами. Согласно данным сотрудников СКР, туристы не регистрировали свое пребывание и планы о сплаве по реке в ГУ МЧС России по КЧР. Специализированных инструкторов по сплаву туристическая группа также не привлекала.
Прокуратура Карачаевского района республики контролирует результаты процессуальной проверки.
Параллельно спасатели сейчас ведут поиски Зеленчукском районе республики, где на реке Маруха. Вблизи станицы Кардоникская при купании подростка унесло течением. Группировка обследует русла рек и прилегающие берега.
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