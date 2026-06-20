Кабардинская порода высоко ценится во всем мире. Фото: архив ВНИИ коневодства

В городском парке Мира, культуры и отдыха в Баксане (Кабардино-Балкария), раскинувшемся вдоль одноименной реки, началось строительство нового необычного объекта – левады для лошадей кабардинской породы, одной из старейших аборигенных горных пород верхово-упряжного типа. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, чем она так ценится и какая невероятная религиозная легенда с ней связана.

Левада – это специально огороженный участок земли, где лошади могут находиться в приближенных к естественным условиям: пастись на свежем воздухе, бегать и резвиться для сброса лишней энергии, общаться с сородичами (для стадных животных это крайне важно), отдыхать.

На первом этапе необходимо установить специальную конструкцию для ограждения будущей левады. Фото: администрация Баксана

Баксанская левада раскинется на 0,3 гектара. Основную часть займет поле с травяным покрытием. Также здесь появятся денники – огороженные боксы, для содержания без привязи (в отличие от стойла).

Как объяснил глава администрации Баксана Хачим Мамхегов, основная цель создания искусственного пастбища – сохранение и развитие уникальной кабардинской лошади.

«Она по праву считается одной из лучших отечественных пород лошадей, приспособленной к условиям разведения в различных зонах, прежде всего, в предгорных и горных, – объясняют во Всероссийском научно-исследовательском институте коневодства. – Ее создавали и совершенствовали путем народной селекции (т. е. без участия ученых, только силами крестьян и любителей – прим.) на протяжении длительного времени. Природно- климатические и исторические условия наложившие отпечаток на тип и особенности породы. Кабарда раньше была перекрестком передвижения народов и ареной периодических войн, поэтому на ее территорию попадали различные лошади, в том числе и восточного происхождения. Большинство исследователей считают, что в результате скрещивания этих лошадей с местным конским поголовьем и была создана кабардинская порода, обладающая исключительно высокими приспособительными качествами к условиям круглогодичного табунного содержания».

Жеребец-производитель. Фото: архив ВНИИ коневодства

Кабардинских лошадей отличает мягкий и производительный шаг, хорошая рысь, легкость движений, выносливость, нетребовательность к условиям содержания, способность хорошо использовать горные пастбища, крепкое здоровье. Во время перестройки было не до развития породы, она понесла значительные потери. Но в 2007 году к ее развитию и совершенствованию подключился ВНИИ коневодства. Кабардинские лошади улучшили свой внешний вид и характеристики:

«Они отличаются высокой дистанционной выносливостью, быстро восстанавливают функциональные реакции, что делает их конкурентоспособными с ведущими представителями других пород лошадей в мире. Главное их выигрышное свойство – сочетание хороших экстерьерных форм, отличных верховых качеств и приспособительных способностей выживания в неблагоприятных условиях. Это позволяет содержать табуны круглогодично под открытым небом, что снижает затраты на уход за одной головой.

Новгородская икона «Чудо о Флоре и Лавре». Третьяковская галерея, Москва. Ориентировочно 1530-1540 гг.

Кабардинская порода так полюбилась в нашей стране, что она стала обрастать легендами. На многих тематических форумах и краеведческих порталах можно встретить рассказы о канонизации породы в 1853 году Русской православной церковью в Борисоглебском монастыре в честь заслуг в победе в Отечественной войне 1812 года. «Сегодня портрет-икона кабардинской лошади художника-иконописца В. Семенова хранится в Третьяковской галерее» – перепечатывают один и тот же текст сайты.

Правда здесь в том, что лошади кабардинской породы действительно активно и успешно участвовали в сражениях. Например, в годы Великой Отечественной войны на кабардинских лошадях кавалеристы прошли от Кавказа до Альп. Также есть свидетельства, что животные этой породы помогали раненым солдатам отходить в тыл.

А вот все остальное – вымысел. Во-первых, РПЦ канонизирует (причисляет к лику святых) только людей за их духовные подвиги. Животные могут изображаться на иконах (Георгий Победоносец поражает змея, сидя на коне; Флор и Лавр, в народной традиции – Фрол и Лавер, почитаются как главные покровители лошадей), но святыми они от этого не становятся.

Во-вторых, подобного факта не зафиксировано в архивных документах Борисоглебского монастыря, расположенного в городе Торжок Тверской области.

В-третьих, в собрании Третьяковской галереи нет работ автора «Семенов В.», хотя такой человек существовал. Владимир Иванович Семенов (1936-2003) был известным советским и российским художником-графиком, создателем экслибрисов (книжных знаков), портретистом, иконописецем.