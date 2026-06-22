Пассажирский самолет подал сигнал бедствия. Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самолет из Гюмри в Москву готовится к экстренной посадке в Махачкале. Сообщается, что вылетевший из Армении самолет подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном.

По предварительным данным, пассажирский Boeing 737-800 подал сигнал 7700 – международный код, сообщающий о чрезвычайной ситуации на борту.

Аэропорт Махачкалы готов ко встречи борта. На территории дежурят экстренные службы.

Позже авиакомпания сообщила об успешном приземлении борта:

«Рейс DP-856, следовавший по маршруту Гюмри–Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме города Махачкалы».

Сообщается, что к нему направили технических специалистов. Они проверят состояние воздушного судна и выяснят причины инцидента.

Следователи взялись за установление обстоятельств произошедшего. По предварительным данным доследственной проверки, самолет совершил вынужденную посадку из-за ошибки оборудования. На борту судна ложно сработал датчик разгерметизации.

«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего», – говорится в сообщении западного МСУТ СК России.

Сообщается, что в инциденте никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По состоянию на 17:30, пассажиры отправились в Москву на запасном самолете. В компании добавили, что борт садился в штатном режиме и сам зарулил на стоянку. Пограничный контроль клиенты прошли в терминале аэропорта Махачкалы.

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