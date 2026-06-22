Асхаб Тамаев ответил на обвинения в покупке Bugatti Роналду на грязные деньги. Фото: соцсети героев публикации

Блогер Асхаб Тамаев ответил на обвинения в грязном заработке. Некогда известный как «Чеченский халк» блогер давно изменился до неузнаваемости, забросил спорт и стал полностью отдаваться новому формату – блогу о дорогих автомобилях. Тамаев стал бороться за звание короля хайпа, зарабатывая на блоге хулиганским поведением на дороге и сжиганием иномарок с баснословной стоимостью.

Но коллеги по цеху упрекают его и за другое: раньше блогер грешил рекламой онлайн-казино в своих соцсетях. На днях он получил купленную Бугатти, принадлежавшую известному на весь мир футболисту Криштьяну Роналду. С обвинением, что этот автомобиль куплен на грязные деньги, Тамаеву написал его бывший друг Хасбулла Магомедов известный как Хазбик:

«Деньги сегодня есть, завтра – нет. Главное – достойно заработать. Если ставки рекламировать, у каждого шабая [юнца – Прим] деньги будут».

В ответ на это чеченский «король хайпа» заявил, что давно бросил все запретные способы заработка. Он попрекнул коллегу, что в молодости платил Хасбулле по 500 тысяч рублей за ролик – получается, и он сам начинал с грязных денег?

А что касается выставления напоказ своего богатства, считает Тамаев, так это вообще мелочи. Блогер заверил, что не гордится ни своим заработком, ни роскошным автопарком – это все обычная работа.

«Эта Бугатти – всего лишь железо, которое я могу покупать каждую неделю. Клянусь я этой машиной не горжусь. Это просто моя работа – хайповать. Для меня это как купить Камри, Приору и тому подобное», – с наивной простотой заявил блогер.

Такое легкое отношение к роскошным автомобилям – часть хайпового образа Тамаева. Он уже не раз развлекал публику уничтожением дорогостоящего транспорта. Одной из последних жертв стала BMW M5 Series F90 CS за 2 млн рублей. Автомобиль трижды попадал в ДТП: она страдала от рук парковщика ресторана, друга Тамаева и самого владельца.

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