Фотоловушки зафиксировали активность популяций зайца-русака и фазана. Фото: стоп-кадр видео минприрды СК

В охотничьих хозяйствах Ставропольского края фотоловушки зафиксировали активность популяций зайца-русака и фазана.

«Кадры свидетельствуют о благополучном состоянии фауны региона и успешной природоохранной деятельности», - рассказали специалисты Ставропольского министерства природы.

Как сообщает ведомство, численность этих видов в крае остаётся стабильной. Популяция зайца-русака составляет более 89 тысяч особей, а фазанов насчитывается более 38 тысяч. Примечательно, что в сравнении с прошлым годом численность фазана увеличилась на 2 тысячи особей. Птица отлично адаптировалась и активно распространяется в дикой природе края.

Заяц-русак - постоянный обитатель Ставрополья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А заяц-русак - исконный обитатель степей и лесов края. В отличие от лис или енотов, он не ищет пропитания в городской черте. Заяц предпочитает траву и ветки, а в парки или на окраины населённых пунктов забегает не ради еды, а спасаясь от хищников или в ходе естественных миграций. Однако, по словам специалистов, защищаться заяц будет только будучи загнанным в угол.

Фотоловушки, установленные в природных угодьях, помогают специалистам отслеживать численность и передвижение животных. Эти данные важны для сохранения биоразнообразия региона.

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