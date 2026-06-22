Камиль Омаров всегда скромно говорит, что делает всё, что в его силах Фото: Личный архив героя публикации.

«Медицина – это ежедневная проверка на прочность», говорит о своей профессии Камиль Омаров, один из ведущих специалистов Дагестанского урологического центра. В пандемию коронавируса ему пришлось полностью перестроиться для работы в COVID-госпитале, а во время специальной военной операции проявлять не только профессионализм, но и самоотверженность.

Федеральный центр медицины катастроф отправил Омарова в Центральную районную больницу Волновахи (Донецкая Народная Республика). Первый пациент стал одним из самых сложных за всю командировку.

Бойца атаковал беспилотник. Мужчина успел увернуться, но после взрыва один из осколков все же попал в него. Врачи думали, что кусок металла застрял в поверхностных тканях. Но обследование показало, что все гораздо серьезнее: инородное тело глубоко вошло в большую ягодичную мышцу и застыло возле надлобковой кости, рядом с важными сосудами и нервами.

Специалиста ценят далеко за пределами родной республики Фото: Личный архив героя публикации.

Две недели военнослужащий находился на консервативном лечении, слишком уж опасно было трогать осколок. В больницу как раз прибыл Камиль Омаров. За 15 лет работы он накопил большой опыт в высокотехнологичной хирургии, поэтому, понаблюдав пациента еще несколько дней, он назначил дату операции.

Через небольшой разрез врач с ювелирной точностью извлек осколок, сохранив целостность окружающих тканей. Ни во время медицинских манипуляций, ни в реабилитационный период никаких осложнений не возникло.

Врач отметил, что был рад получить еще одну возможность применить свои навыки там, где в них особенно остро нуждаются:

«Когда оказываешься рядом с людьми, которым нужна помощь в самых непростых условиях, еще сильнее чувствуешь, что врач – это не специальность, это служение».

Сейчас решается вопрос о представлении Камиля Омарова к награде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поставьте ему мои ноги»: в день рождения мать узнала о страшном ранении сына, спасшего на СВО более 100 человек

В Ставропольском крае хирурги удалили осколок из сердца бойца СВО