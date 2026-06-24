Победа «Новых людей»: мельницу Гулиева в Ставрополе сохранят как памятник

Фото: Партия «Новые люди»

В июне 2026 года краевое управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия своим приказом включило мельницу в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Теперь на месте здания запрещены снос и капитальное строительство - памятник можно только сохранять и восстанавливать.

Партия «Новые люди» одной из первых публично встала на защиту мельницы. Ещё в июне 2025 года активисты предложили не оставлять историческое здание в запустении, а вернуть его в городскую жизнь - создать на базе мельницы креативный кластер, современное пространство для предпринимателей, художников, дизайнеров, музыкантов и активных горожан, как это уже работает в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Мельница Гулиева - редкий образец промышленной архитектуры начала XX века. Основное здание построено в 1908 году промышленником Ага Балы Гулиевым, производственный корпус - в 1914 году.

Фото: Партия «Новые люди»

- Это победа всех, кто не остался в стороне. Мы с самого начала говорили, что исторические здания нужно не просто сохранять, а возвращать в городскую жизнь, и предложили сделать из мельницы креативный кластер. Сегодня мельница Гулиева под защитой государства, её не снесут. Это результат усилий и партии «Новые люди», и каждого неравнодушного ставропольца, кто переживал за судьбу здания и делал всё возможное, чтобы его сохранить, - отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов.

Получение статуса объекта культурного наследия гарантирует, что историческое здание будет сохранено для будущих поколений ставропольцев.