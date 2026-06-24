Онлайн-зависимость: сколько жители Ставрополья тратят на маркетплейсы и как не остаться без денег

В среднем россияне тратят на интернет-покупки 27 500 рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края стали всё чаще менять походы по магазинам на бесконечный, иногда бесконтрольный, скроллинг ленты заказов на маркетплейсах. В эфире Радио «Комсомольская правда» постарались разобраться, почему мы покупаем ненужные вещи и что можно с этим сделать.

Цифры, от которых кружится голова

По данным ВЦИОМ, в среднем россияне тратят на интернет-покупки 27 500 рублей в месяц. За последние пять лет эта сумма выросла в 2,6 раза, а по сравнению с 2011 годом – в восемь раз.

На Ставрополье маркетплейсы стали для местных жителей настоящей финансовой привычкой. Согласно опросу «КП», суммы, которые ставропольцы тратят на интернет-заказы, варьируются от пары тысяч до космических цифр.

Некоторые участники опроса признались, что их расходы на онлайн-площадках в отдельные месяцы достигают 30% от заработной платы. Кто-то заказывает товары чуть ли не каждый день, а общая сумма выкупа за месяц может легко перевалить за 50-70 тысяч рублей.

«Могу купить какую-нибудь дорогую рубашку за 5 000. Могу в течение месяца купить три магнитика на холодильник по 150 рублей. Но на самом деле вторая версия очень маловероятна, потому что сейчас получается очень много заказов, вплоть до чистящих порошков, ватных палочек, средств гигиены. Практически всё я покупаю на маркетплейсах, потому что это очень удобно. Всё, что тебе нужно, можно купить, лёжа на диване», – поделилась одна из опрошенных девушек.

Ещё одна местная жительница рассказала, что самой дорогой покупкой на маркетплейсах для неё стала коллекционная кукла Барби:

«Больше всего денег я оставила на маркетплейсе при покупке куклы Барби. Коллекционной. А в целом трачу по-разному. Это может быть и бытовая техника, и аксессуары для собак, и одежда, и какие-то штучки для рукоделия. Ну, например, последняя покупка, да, возможно, она бесполезная, но она доставляет удовольствие – это галстук-бабочка для собаки за 250 рублей».

Лидерами продаж и основными статьями расходов остаются повседневная одежда, обувь и товары для дома.

С развитием маркетплейсов совершать импульсивные покупки стало проще простого Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почему мы покупаем больше, чем нужно?

С развитием маркетплейсов совершать импульсивные покупки стало проще простого. Один клик – и товар уже в корзине. Многие специалисты говорят, что это превратилось для некоторых в новую форму зависимости.

Клинический психолог Татьяна Сагарина в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила: в основе шопоголизма лежит желание изменить своё эмоциональное состояние.

«Шопоголизм – это одна из форм зависимостей, в которой самое важное – это изменение состояния. То есть было одно состояние, человек был тревожным, расстроенным, а после сделал покупку и доставил себе удовольствие. Когда же появились маркетплейсы, совершать импульсивные покупки стало проще, легче и дешевле».

Электронная торговля буквально находится «на уровне вытянутой руки» в каждом смартфоне, но отрезвление наступает быстро: когда покупка сделана, человека накрывает чувство вины за потраченные деньги и ненужную вещь.

Как не спустить все деньги на маркетплейсы?

Психологи рекомендуют бороться не с чувством вины, а анализировать свои ошибки. Вместо того чтобы бесконечно скроллить ленту, стоит задуматься: какую настоящую потребность вы пытаетесь закрыть покупкой? Может быть, вам не хватает общения, а не очередной пары туфель?

Вот несколько практических советов, которые помогут держать свои финансы под контролем:

– не покупайте на ночь. Уставший мозг хуже контролирует импульсы и легче поддаётся на уговоры маркетинга;

– берите паузу. Если вы захотели купить что-то спонтанно, отложите решение на 24 часа. Чаще всего желание остывает, и вы понимаете, что вещь вам не нужна;

– ведите бюджет. Отслеживайте, сколько вы тратите на маркетплейсах ежемесячно. Это отрезвляет лучше любых уговоров;

– используйте наличные. Платить «живыми» деньгами психологически сложнее, чем бесконтактно списывать сумму с карты.

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