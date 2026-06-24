Россиянка попала в Книгу рекордов Гиннесса: Алина Пекова стала самой молодой женщиной, покорившей «Корону Земли»

Россиянка Алина Пекова из Кабардино-Балкарии установила мировой рекорд. Фото: социальные сети Алины Пековой

Россиянка Алина Пекова из Кабардино-Балкарии установила мировой рекорд. Она стала самой молодый женщиной, покорившей все 14 год-восьмитысячников Земли, и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Во всем мире это смогли сделать только 39 мужчин и три женщины. Алина справилась с вызовом за полтора года и завершила свой восходительский марафон в 2024 году. Сейчас рекорд отметили на международном уровне.

Кто такая Алина Пекова

Алина Пекова родилась в селе Чегем Второй в КБР. Заниматься альпинизмом спортсменка начала в 2017 году. Девушка стала первой в своей семье, кого заинтересовала эта сфера.

Первым опытом в горном спорте стало восхождение на Эльбрус – одну из самых опасных вершин в России. В разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» Алина Пекова рассказывала:

«Чтобы взойти на Эльбрус, каждый год в Кабардино-Балкарию приезжает очень много разных людей со всех уголков мира. Мне стало любопытно, тоже захотелось туда подняться. Всё началось именно с этого. Появился интерес».

Во всем мире это смогли сделать только 39 мужчин и три женщины. Фото: социальные сети Алины Пековой

Потом были шеститысячники, семитысячники, и после этого альпинистка решила выполнить самый престижный проект в высотном сообществе и покорить все 14 существующих восьмитысячников – так называемую «Корону Земли». Алина стала 42-м спортсменом за всю историю человечества, который смог подняться на все эти пики.

К подъемам Алина готовилась долго. Часто тренировалась в зале, занималась бегом и, что не менее важно, подготавливала себя к этому непростому испытанию морально.

Свой первый восьмитысячник она покорила в 2023 году. Проект из 14 вершин альпинистка выполнила в октябре 2024 года. Последней точкой стала гора Шишабангма в Китае. На высоту 8 027 метров Алина взошла в составе международной группы альпинистов из разных стран.

Первым опытом в горном спорте стало восхождение на Эльбрус. Фото: социальные сети Алины Пековой

После последнего восхождения об Алине заговорил весь мир. Следующим вызовом для нее стал проект «Семь вершин» – восхождение на высочайшие пики всех континентов. Особенным этапом стало покорение горы Винсон: свой 32-й день рождения Алина встретила на её вершине, в самой высокой точке Антарктиды (4892 метра). Почти 40 минут команда провела на ледяном пике.

«В программу “14 восьмитысячников” вовлечено не столько людей, как в “Семь вершин”. Первая более сложная и опасная, а вторая – больше как приключение, это про пребывание в самых разных отдаленных уголках нашего света. Конечно, там тоже нужна подготовка, но я считаю, что она больше про приключения», – рассказывала Алина.

Даже после Книги рекордов Гиннесса Алина не собирается останавливаться на достигнутом. Фото: социальные сети Алины Пековой

Даже после Книги рекордов Гиннесса Алина не собирается останавливаться на достигнутом. Проекты «14×8000» и «Семь вершин» – одни из самых престижных в мировом альпинизме, причем первый считается еще и сложнейшим. Но есть и другие программы, которые постоянно пополняются: «Семь вулканов», высочайшие точки России, «Снежный барс» и другие. Алина допускает, что в будущем могла бы взяться и за них, но признаётся: это дорого и опасно, и когда она сможет вернуться в горы – пока неизвестно.

Год назад девушка рассказывала «Комсомолке», что никаких проектов в её ближайших планах нет: они могут появиться спонтанно, а могут и вовсе не появиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Корона мира» за полтора года: Алина Пекова стала первой россиянкой, покорившей 14 самых высоких гор мира

Взяла «Корону Земли» после трагедии: забравшаяся на 14 главных вершин мира Алина Пекова рассказала о своем пути

Королева Гималаев: знаменитая альпинистка Алина Пекова из Кабардино-Балкарии покорила «Корону Мира» и попала в Книгу рекордов России

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru