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Общество25 июня 2026 5:00

Игры детства, средневековые забавы и кулинарные битвы: Ставрополь во второй раз примет фестиваль «Классики-пятнашки»

Опубликована полная программа фестиваля «Классики-пятнашки» в Ставрополе
Иван НЕТРЕБКО
Гостей праздника ждут развлечения на любой вкус

Гостей праздника ждут развлечения на любой вкус

Фото: Алексей ПРУС. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе во второй раз состоится Фестиваль народных игр «Классики-пятнашки». В прошлом году мероприятие объединило более 10 тысяч участников. Жители и гости краевой столицы смогли совместили активный отдых с погружением в историю и культуру.

В этом году для гостей подготовлено более 30 игровых площадок, тематические фотозоны, увлекательные экскурсионные маршруты, а также ярмарка с ремесленными изделиями местных мастеров, и точки, где можно подкрепиться. Мероприятия рассчитаны как на детей, так и на взрослых.

Татарское городище расположено в южной части города. Фото: Яндекс.Карты

Татарское городище расположено в южной части города. Фото: Яндекс.Карты

Куда сходить в Ставрополе 4 июля 2026 года

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 10 утра 4 июля 2026 года. Для посетителей заработают шесть тематических интерактивных зон. Среди них – площадки, посвященные играм детства, забавам народов Северного Кавказа, казачьим и калмыцким играм, настольным играм древности и средневековья.

В течение дня на главной сцене будут проходить познавательные викторины. Время начала – 10:30, 13:00 и 16:30.

Особое внимание организаторы уделили гастрономической составляющей. С 11:00 до 14:00 любителей кулинарных батлов ждут соревнования в стиле популярного шоу «Адский шеф».

В 12:00 и 15:00 всех желающих приглашают присоединиться к мастер-классам по приготовлению освежающих летних напитков.

Вход на все мероприятия свободный.

СПРАВКА «КП»

Татарское городище – это крупнейший археологический памятник Предкавказья, площадью 200 га. Здесь сохранились остатки фортификационных и культурных сооружений, систем дорог, могильников и культовых сооружений. Поселение функционировало в VIII в. до н. э. – 10 в. н. э.