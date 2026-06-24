Записался на прием, чтобы завоевать сердце: нейрохирург и стоматолог из Северной Осетии сыграют свадьбу на всероссийском фестивале

Пара из Северной Осетии станет участницей свадебной церемонии на III Всероссийском свадебном фестивале. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Он – нейрохирург, она – стоматолог. Тимур Валиев и Людмила Черткоева из Северной Осетии сыграют свадьбу на всероссийском фестивале в Москве. Вместе с более чем сотней пар со всей страны они скрепят свои отношения в Национальном центре «Россия» 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Знакомство пары произошло в знаковый день – впервые встретились они в День медицинского работника. Девушка так запала в душу Тимура, что он решил во что бы то ни стало добиться внимания Людмилы.

Для этого Тимур узнал, где работает девушка, и записался к ней на консультацию. После такого необычного свидания сердце стоматолога растаяло – так и началась их история любви.

Знакомство пары произошло в знаковый день – в День медицинского работника. Фото: минпром Северной Осетии

«Мы хотим большую счастливую семью, много детишек, иметь собственный дом с огородом, много путешествовать и однажды построить свою медицинскую клинику, чтобы помогать людям», – говорят Тимур и Людмила.

Теперь Тимур и Людмила поженятся вместе с сотней других пар. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Символично, что частицу огня молодожены получат от пар, которые поженились на прошлых фестивалях, — из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония.

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