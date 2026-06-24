Юнус-Бек Евкуров вручил медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ, подполковника Хасана Тунгоева. Фото: стоп-кадр видео с сайта минобороны РФ

Замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ, подполковника Хасана Тунгоева. Его дивизион сбил пять украинских самолетов в зоне спецоперации и отбил атаку беспилотников на стратегический объект в Крыму. Евкуров на вручении награды сообщил, что у Хасана Тунгоева была возможность спастись, но он в первую очередь спасал своих боевых товарищей и, рискуя жизнью, сам погиб.

«От имени министра обороны, от коллегии Минобороны России, от себя лично хочу выразить искренние соболезнования и отдельно отметить подвиг офицера, командира с большой буквы, подполковника Тунгоева Хасана Руслановича», – сказал Евкуров, передавая награду его родным.

У Хасана остались супруга и четверо детей. Фото: стоп-кадр видео с сайта минобороны РФ

В церемонии награждения принял участие также глава республики Махмуд-Али Калиматов. По его словам, это пятая «Золотая Звезда» Героя России, которой награждают уроженца Ингушетии. (Ранее Героями России посмертно стали капитан Адам Хамхоев, подполковник Мустафа Боков, а также двоюродные братья Султан Юсупович и Султан Адамович Хашагульговы).

«За каждым таким званием стоит подвиг, мужество и верность воинскому долгу, – сказал он. – Хасан Тунгоев действовал как настоящий командир – вывел личный состав из-под удара, пытался спасти технику и остался на позиции до последнего».

Командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Тунгоев принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. Под его руководством за время СВО личным составом зенитного ракетного дивизиона Хасана Тунгоева было уничтожено пять вражеских самолетов, более 70 беспилотников и свыше двадцати снарядов реактивных систем залпового огня ВСУ.

В свои 36 лет Хасан Тунгоев руководил зенитным ракетным дивизионом. Фото: Минобороны РФ

С декабря 2025 года зенитный ракетный дивизион под руководством подполковника Тунгоева выполнял задачи по прикрытию объектов на территории Крыма.

В феврале 2026 года украинские нацисты нанесли по российским позициям групповой воздушный удар с применением 23 беспилотников. 36-летний офицер лично руководил расчетом прикрытия и наземной обороны дивизиона во время отражения вражеского налета. В течение полутора часов бойцы под его руководством уничтожили 21 беспилотник ВСУ.

Однако два БПЛА все-таки поразили одну из пусковых установок зенитного ракетного дивизиона и многофункциональную радиолокационную станцию, что вызвало возгорание техники.

Тунгоев приказал эвакуироваться подчиненным в безопасный район, а сам принялся тушить военную технику. И оставался на позиции до тех пор, пока последний боец не оказался в безопасности. Уйти в укрытие сам командир уже не успел. Во время пожара произошел взрыв. Подполковник получил не совместимые с жизнью ранения.

«Бойцам дал минуту, себе – вечность», – вспоминали о нем после гибели его сослуживцы.

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