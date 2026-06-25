Во Владикавказе пройдет театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 12 июля во Владикавказе пройдет третий театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». В этом году главной темой культурного события станет Год единства народов России. В программе заявлены спектакли, уличные театры и концерты. Для гостей выступят группа «Отпетые мошенники» и Клава Кока.

Программа мероприятия III Вахтанговского фестиваля

6 июля в 18:00 в столице Северной Осетии по проспекту Мира состоится праздничный парад в честь открытия фестиваля. В нем будут участвовать представители национальных общин республики в национальных костюмах, артисты уличных театров, местных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, а также жители и гости Владикавказа. Тема мероприятия – знаменитый спектакль Театра Вахтангова «Принцесса Турандот».

По окончании шествия с 20:00 на площади Свободы пройдут спектакли уличных театров.

С 7 по 11 июля в Северо-Осетинском государственном академическом театре и филиале Мариинского театра пройдет основная программа фестиваля:

– с 7 по 11 июля в Арт-кафе Дома Вахтангова пройдет специальная образовательная программа. Она продлится четыре часа – с 12:00 до 16:00. Ее спикеры – профессора московских театральных вузов, известные театральные критики и журналисты: Вадим Верник, Елена Дунаева, Ольга Егошина, Александр Мягченков, Марина Меркулова, Марина Райкина и другие.

– 7 июля в 19:00 в театре имени Тхапсаева состоится спектакль «Чехов-GALA». В это же время в театре имени Вахтангова покажут постановку «Сотворившая чудо. Невыдуманная история в двух частях»;

– 8 июля в 19:00 в филиале Мариинского театра пройдет спектакль по рассказам Булгакова «Записки юного врача»;

– 9 июля в 19:00 в театре имени Тхапсаева сыграют фолк-рок-мюзикл «От Некрасова до Некрасова»;

12 июля на площади Свободы состоится масштабный гала-концерт. Фото: театр имени Вахтангова

– 10 и 11 июля в Центральном парке имени Коста Хетагурова с 11:00 до 22:00 будут работать так называемые уличные театры. Спектакли для всех желающих покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также североосетинские студенты. Вход на мероприятия бесплатный;

– 10 июля в филиале Мариинского театра покажут сцены из пьес: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло», «Король Лир». Начало в 19:00.

– 12 июля на площади Свободы состоится масштабный гала-концерт. Среди приглашенных гостей – Клава Кока, группа «Отпетые мошенники» и Арсен Мукенди.

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