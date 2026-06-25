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Общество25 июня 2026 8:38

Клава Кока, «Отпетые мошенники» и уличные театры: как пройдет III Вахтанговский фестиваль во Владикавказе

Стала известна программа мероприятий Вахтанговского фестиваля во Владикавказе
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
Во Владикавказе пройдет театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Во Владикавказе пройдет театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 12 июля во Владикавказе пройдет третий театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». В этом году главной темой культурного события станет Год единства народов России. В программе заявлены спектакли, уличные театры и концерты. Для гостей выступят группа «Отпетые мошенники» и Клава Кока.

Программа мероприятия III Вахтанговского фестиваля

6 июля в 18:00 в столице Северной Осетии по проспекту Мира состоится праздничный парад в честь открытия фестиваля. В нем будут участвовать представители национальных общин республики в национальных костюмах, артисты уличных театров, местных театральных, музыкальных и танцевальных коллективов, а также жители и гости Владикавказа. Тема мероприятия – знаменитый спектакль Театра Вахтангова «Принцесса Турандот».

По окончании шествия с 20:00 на площади Свободы пройдут спектакли уличных театров.

С 7 по 11 июля в Северо-Осетинском государственном академическом театре и филиале Мариинского театра пройдет основная программа фестиваля:

– с 7 по 11 июля в Арт-кафе Дома Вахтангова пройдет специальная образовательная программа. Она продлится четыре часа – с 12:00 до 16:00. Ее спикеры – профессора московских театральных вузов, известные театральные критики и журналисты: Вадим Верник, Елена Дунаева, Ольга Егошина, Александр Мягченков, Марина Меркулова, Марина Райкина и другие.

– 7 июля в 19:00 в театре имени Тхапсаева состоится спектакль «Чехов-GALA». В это же время в театре имени Вахтангова покажут постановку «Сотворившая чудо. Невыдуманная история в двух частях»;

– 8 июля в 19:00 в филиале Мариинского театра пройдет спектакль по рассказам Булгакова «Записки юного врача»;

– 9 июля в 19:00 в театре имени Тхапсаева сыграют фолк-рок-мюзикл «От Некрасова до Некрасова»;

12 июля на площади Свободы состоится масштабный гала-концерт. Фото: театр имени Вахтангова

12 июля на площади Свободы состоится масштабный гала-концерт. Фото: театр имени Вахтангова

– 10 и 11 июля в Центральном парке имени Коста Хетагурова с 11:00 до 22:00 будут работать так называемые уличные театры. Спектакли для всех желающих покажут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также североосетинские студенты. Вход на мероприятия бесплатный;

– 10 июля в филиале Мариинского театра покажут сцены из пьес: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло», «Король Лир». Начало в 19:00.

– 12 июля на площади Свободы состоится масштабный гала-концерт. Среди приглашенных гостей – Клава Кока, группа «Отпетые мошенники» и Арсен Мукенди.

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