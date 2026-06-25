«Новые люди» провели фестиваль йоги и здорового образа жизни

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Его организовало местное сообщество йоги, а партнёром мероприятия выступила партия «Новые люди». Фестиваль собрал более 200 жителей города - профессионалов и любителей йоги, а также семьи с детьми.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В течение дня гости занимались йогой, осваивали практики работы с дыханием и телом, знакомились с методами борьбы со стрессом и эмоциональным выгоранием. Программа носила просветительский характер и была посвящена культуре бережного отношения к себе, укреплению физического и ментального здоровья.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Сила любого города - в его сообществах. Когда люди объединяются вокруг общего доброго дела, будь то йога, спорт или творчество, выигрывает весь город. Партия «Новые люди» поддерживает такие малые сообщества и инициативы, потому что именно из них вырастает здоровое и неравнодушное общество. Рад, что фестиваль собрал столько людей разных возрастов, - отметил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов.

Фестиваль объединил жителей вокруг идеи заботы о себе и своём здоровье и создал в городе атмосферу взаимоуважения и гармонии.