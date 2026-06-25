Альпийские луга, вид на Орленок и минимум подготовки: новая экотропа «Пик Смирнова» открылась в Карачаево-Черкесии

Экотропа "Пик Смирнова" доступна даже детям и пенсионерам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Горы, чистый воздух и виды, от которых захватывает дух, теперь доступны каждому. В Карачаево-Черкесии открылась новая экотропа «Пик Смирнова», которая ведёт на смотровую площадку на высоте 2519 метров. Маршрут не требует альпинистской подготовки, его осилят даже дети от шести лет и люди пенсионного возраста.

Главное преимущество новой тропы - доступность. «Пик Смирнова» могут пройти даже те, кто никогда не ходил в горы. Это идеальный вариант для первого знакомства с горами и для семейного отдыха. Вход на маршрут свободный - ни пропусков, ни разрешений не требуется.

Как добраться и сколько идти

Тропа начинается в Архызе, в поселке Романтик, у верхней станции канатной дороги «Северное сияние» на высоте 2350 метров. Оттуда до пика Смирнова можно дойти за один-два часа. Набор высоты небольшой - всего 170 метров.

Общая протяжённость тропы - 4,4 км. Никакого спецснаряжения не нужно: достаточно удобной одежды, треккинговых палок и хорошего настроения.

Маршрут проходит по безлесной зоне хребта Габулу-Чат. Вокруг — зелёные субальпийские холмы, заросли кавказского рододендрона и просторы, где вольно пасутся табуны лошадей и отары овец. Здесь природа остаётся настоящей, нетронутой и живой.

По пути можно устроить пикник прямо на ковре из альпийского разнотравья. Возьмите с собой плед и термос с чаем - видовые места для остановки встречаются на всём маршруте.

Маршрут (выделен зеленым пунктиром) начинается от верхней станции канатки. Фото: сайт курорта Архыз

Что можно увидеть на экотропе

Экотропа заканчивается на обзорной площадке на пике Смирнова. Площадка расположена на высоте 2 519 м над уровнем моря. С нее открывается панорама, от которой захватывает дух: хребет Абишира-Ахуба, долина реки Псыш и легендарные вершины Архыза - Пшиш, София, Орлёнок - всё это можно увидеть с одной точки.

Полезная информация

Лучшее время для посещения экотропы - с начала июня до середины октября. Маршрут работает с 8:30 до 16:30. Лучше выходить на маршрут до 14:00, чтобы успеть вернуться до закрытия канатки (последний спуск в 16:30). В противном случае придется спускаться пешком по горнолыжным трассам. На маршруте есть мобильная связь.

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