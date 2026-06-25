Шара Буллет возвращается в UFC. Фото: соцсети Шарабутдина Магомедова

Дагестанский боец UFC Шара Буллет (настоящее имя – Шарабутдин Магомедов) возвращается в октагон. Шара поборется за победу в соглавном событии UFC Fight Night 280 в Баку. Противником россиянина в среднем весе выступит бразильский ветеран Мишель Перейра.

Мишель Перейра. Фото: UFC

На счету Дагестана, подписавшего контракт с UFC в декабре 2022 года, 16 побед и только одно поражение. Проиграл Шара британцу Майклу Пейджу. Бой продлился всего три раунда. Мишель Перейра же за карьеру заработал 32 победы и 14 поражений. Один бой закончился без результата.

Бразилец известен хаотичным и зрелищным стилем с акробатическими элементами и нестандартными ударами. Но при этом Шара славится выносливостью и умением держать высокий темп весь бой.

Шара Буллет сразится с бразильцем Мишелем Перейрой. Фото: UFC Russia

Шара Буллет наконец вернется в октагон после длительного застоя. Последний бой он провел 27 августа 2025 года. И хотя победил, попал в больницу. Наконец, восстановившись, дагестанец снова рвется в бой.

Бой Шара Буллет – Мишель Перейра 27 июня 2026 года на UFC в Баку: прогноз

Аналитики сходятся во мнении, что бой, вероятно, выиграет Шара Буллет. Коэффициент на победу дагестанца куда выше, чем на бразильца. Россиянина считают более быстрым и точным в ударах на дистанции. Более того, умение «перебивать» оппонентов количеством ударов не играет на пользу Мишеля Перейры.

Один из главных козырей бразильского бойца была, есть и будет непредсказуемость. Поможет ли ему неортодоксальный стиль (как называют его в промоушене), покажет схватка в октагоне.

Анонс предстоящего боя. Фото: UFC

Кто одержит победу – вернувшийся дагестанец с одним поражением или бразильский ветеран – станет известно вечером 27 июня. Бой пройдет 27 июня в Баку. UFC уже ярко анонсировали мероприятие:

«Это официально: Шара Буллет против Мишеля Перейры Мишель Перейра станет одним из ведущих UFCBaku в субботу, 27 июня 2026 года».

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