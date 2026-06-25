Семейную реликвию передали внуку красноармейца. Фото: сайт проекта "Поисковое движение на Кавказе"

Великая Отечественная война не прошла мимо ни одной семьи. Миллионы людей приближали Победу – одни на поле боя с оружием в руках, другие у станка в тылу.

Каждый из них достоин памяти и самых высоких наград. Но иногда награды находятся спустя годы и десятилетия. Каждый раз, когда это происходит, время отступает.

Одна из таких историй случилась в Ставропольском крае. Медаль красноармейца, найденная в поле, вернулась в семью через 80 лет.

Всё началось с полевой работы. Поисковый отряд «Терский Рубеж» из Чечни проводил поисково-разведывательное работы разведку в районе Минеральных Вод. Здесь они нашли солдатскую медаль «За боевые заслуги». Но ни документов, ни имени не было, только номер на обороте: № 2756159.

Поисковики обратились за помощью к юнармейцам гимназии из Подольска, с которыми уже не раз тесно сотрудничали. Перед ребятами стояла задача: поднять архивы и установить, кому принадлежит награда.

Юные исследователи не подвели. В Центральном архиве Министерства обороны РФ они выяснили, что медалью номер 2756159 был награждён красноармеец Семён Прокофьевич Бородин, 1914 года рождения, уроженец села Калиновка Александровского района Ставропольского края.

Красноармеец Бородин Семен Прокофьевич. Фото: сайт "Память народа"

С сентября 1943 года служил в 423-й отдельной автороте подвоза 295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии. В период наступательных боевых действий, форсирования реки Днестр и продвижения наших частей вперёд, бесперебойно и своевременно доставлял продовольствие и боеприпасы частям дивизии.

В архивных документах говорится, что за 25 дней Семён Бородин перевёз на своей машине 138 тонн груза, вывез 70 раненых бойцов и офицеров, сэкономил 162 литров горючего, а его машина не имела ни одной вынужденной остановки.

«Красноармеец, дисциплинированный, выносливый, требовательный ко всему, всегда стремился быстро и своевременно выполнять порученное задание командования», – так характеризовало командование красноармейца Бородина, представляя к награде.

Наградной лист бойцов КА. Фото: сайт "Память народа"

За добросовестное выполнение боевых заданий награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Передача награды прошла в торжественной обстановке. Фото: сайт проекта "Поисковое движение на Кавказе"

Данные о герое передали в Ставропольское региональное отделение Поискового движения России. Командир отряда «Боевая Слава» Дмитрий Шутов и Андрей Бекичев нашли потомков солдата. Медаль «За боевые заслуги» передали внуку красноармейца Сергею Бородину.

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