Великая Отечественная война не прошла мимо ни одной семьи. Миллионы людей приближали Победу – одни на поле боя с оружием в руках, другие у станка в тылу.
Каждый из них достоин памяти и самых высоких наград. Но иногда награды находятся спустя годы и десятилетия. Каждый раз, когда это происходит, время отступает.
Одна из таких историй случилась в Ставропольском крае. Медаль красноармейца, найденная в поле, вернулась в семью через 80 лет.
Всё началось с полевой работы. Поисковый отряд «Терский Рубеж» из Чечни проводил поисково-разведывательное работы разведку в районе Минеральных Вод. Здесь они нашли солдатскую медаль «За боевые заслуги». Но ни документов, ни имени не было, только номер на обороте: № 2756159.
Поисковики обратились за помощью к юнармейцам гимназии из Подольска, с которыми уже не раз тесно сотрудничали. Перед ребятами стояла задача: поднять архивы и установить, кому принадлежит награда.
Юные исследователи не подвели. В Центральном архиве Министерства обороны РФ они выяснили, что медалью номер 2756159 был награждён красноармеец Семён Прокофьевич Бородин, 1914 года рождения, уроженец села Калиновка Александровского района Ставропольского края.
С сентября 1943 года служил в 423-й отдельной автороте подвоза 295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии. В период наступательных боевых действий, форсирования реки Днестр и продвижения наших частей вперёд, бесперебойно и своевременно доставлял продовольствие и боеприпасы частям дивизии.
В архивных документах говорится, что за 25 дней Семён Бородин перевёз на своей машине 138 тонн груза, вывез 70 раненых бойцов и офицеров, сэкономил 162 литров горючего, а его машина не имела ни одной вынужденной остановки.
«Красноармеец, дисциплинированный, выносливый, требовательный ко всему, всегда стремился быстро и своевременно выполнять порученное задание командования», – так характеризовало командование красноармейца Бородина, представляя к награде.
За добросовестное выполнение боевых заданий награждён медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Данные о герое передали в Ставропольское региональное отделение Поискового движения России. Командир отряда «Боевая Слава» Дмитрий Шутов и Андрей Бекичев нашли потомков солдата. Медаль «За боевые заслуги» передали внуку красноармейца Сергею Бородину.
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