«Чеши обратно в Куинс»: в Дагестане задержали Человека-паука

В Дагестане полиция задержала Человека-паука Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане полиция задержала Человека-паука. Местный житель в костюме киногероя оседлал «четверку» и рассекал на ней по улицам города. Видео с участием лихача вылилось в социальные сети и, к сожалению мужчины, попало в руки сотрудников.

Инцидент произошел в одном из районов Дербента. После случившегося полиция оперативно установила личность нарушителя и задержала его вместе с водителем.

Есть предположение, что местный житель таким образом решил привлечь внимание к своей персоне. В последние месяцы подобные ситуации в республике происходят часто. Любители полихачить сначала нарушают общественный порядок, а после прилюдно извиняются.

Прославиться точно получилось. Человека-паука доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Инцидент произошел в одном из районов Дербента. Фото: МВД по РД

Пресс-секретаря МВД России по Дагестану Гаяну Гариеву ситуация, можно сказать, позабавила: не каждый день им попадаются пояснительные записки с упоминанием персонажей вселенной Marvel:

«Дорогой Человек-Паук! Сиди, пожалуйста, в своем Куинсе, штата Нью-Йорк! Не надо к нам больше приезжать! У нас тут своих таких "супергероев" на дорогах хватает! Поешь вкусного урбеча, подлечи паутинку и чеши обратно к себе, в Куинс. А если серьезно, то прошу, друзья мои! Ну давайте уже перестанем сходить с ума».

А что касается мнения местных жителей: они считают, что серьезного наказания любитель необычных поездок не заслуживает:

«Лучше бы преступников так выслеживали, как обычную молодежь, которая забавится»;

«Куда смотрит Тони Старк? Выпустил на улицу толстого и без паутины».

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