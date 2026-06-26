Сделали 82 млн рублей на отходах: в Дагестане задержали семерых подрядчиков за фиктивное строительство мусороперерабатывающих заводов

В четырех районах Дагестана должны были появиться объекты по переработке отходов. Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в котором фигурируют руководитель республиканского экологического оператора и руководители двух строительных компаний. Они показали «мастер-класс», как на отходах сделать большие деньги, и теперь оценивать их деятельность предстоит следователям. Как рассказали в главном управлении МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, фигуранты подозреваются в хищении более 82 миллионов рублей, выделенных на строительство мусороперерабатывающих заводов в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Хасавюртовском и Дербентском районах.

Силовики с вопросами появились неожиданно. Фото: стоп-кадр видео МВД по СКФО.

Схема проста до безобразия. Подозреваемые взялись строить предприятия экологической направленности, но вместо строительства просто предоставляли документы о якобы выполненных работах и использованных строительных материалах. И кто-то это принимал и фиксировал, как выполненное. Для Дагестана это привело к значительным финансовым потерям в бюджете.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования были проведены обыски в Дагестане и в пяти других регионах России - в Астраханской, Воронежской и Московской областях, городе Санкт-Петербург и Чувашской Республике. В домах у фигурантов были изъяты важные для следствия документы и предметы. На данный момент задержаны шестеро руководителей подрядных организаций, а также арестован руководитель организации-заказчика.

Между тем, это не единственное громкое дело с крупными суммами, похищенными из бюджета республики. Буквально в начале этого года троих руководителей строительных компаний в Дагестане осудили за хищение средств, выделенных на строительство социальных объектов – детских садов и школ. Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 год они похитили более 260 млн рублей, действуя по той же схеме: просто вносили ложные данные о возведении зданий, стоимости и объемах материалов и оборудования.

Подрядчики в Дагестане сделали 82 млн из мусора

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