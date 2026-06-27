«Просто поскользнулся»: водитель автобуса с травматом напал на полицейских на КПП в Кабардино-Балкарии

Инцидент начался со словесной перепалки с силовиками. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сотрудников полиции в Кабардино-Балкарии попытался напасть с травматическим пистолетом водитель пассажирского автобуса рейсом «Москва – Назрань». Информация об инциденте сначала появилась в социальных сетях. Происшествие прокомментировали в ГУ МВД России по СКФО: все произошло во время проверки на контрольно-пропускном пункте «Малка».

По данным силовиков, 26 июня сотрудники полиции остановили рейсовый автобус для проведения досмотрово-проверочных мероприятий. Пассажирам и водителю было предложено выйти из салона и пройти в модуль для проверки.

«Однако выполнять законные требования полицейских водитель отказался, при этом вступил в словесную перепалку со стражами правопорядка. В ходе возникшего конфликта гражданин попытался достать из кобуры, расположенной на своем поясном ремне, предмет, похожий на пистолет. Однако его действия были пресечены сотрудниками полиции», – рассказали в ГУ МВД по Северному Кавказу.

Драка прямо в автобусе произошла во время проверки на контрольно-пропускном пункте «Малка». Фото: стоп-кадр видео из соцсетей.

Позже экспертиза выяснила, что изъятый предмет является травматическим пистолетом. При задержании водителя его напарник и один из пассажиров (ранее не раз привлечен к уголовной ответственности) вмешались в потасовку и попытались помешать задержанию, после чего тоже были задержаны. Всех доставили в территориальный отдел внутренних дел.

В соцсетях инцидент уже вызвал бурную реакцию и жалобы на действия полицейских. Один из очевидцев написал свою версию событий.

По его словам, пожилой отец водителя автобуса, выходя из автобуса, поскользнулся и, пытаясь удержаться на ногах, схватился за сотрудника. Только из-за этого тот разозлился. Началась словесная перепалка, в ходе которой сын попытался заступиться за отца. А один из пассажиров просто сделал замечание по поводу обращения с пожилым человеком, за что также был задержан сотрудниками.

Из-за инцидента автобус смог выехать только поздно вечером.

«После произошедшего автобус продолжительное время не мог продолжить движение, хотя многие спешили», – пожаловался он.

Сейчас по данному факту ведет проверку руководство ГУ МВД России по СКФО. В пресс-службе ведомства пояснили, что все обстоятельства произошедшего тщательно разберут и проанализируют.