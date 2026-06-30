Задержанный рассказал, как убивал семью. Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае расследуют жестокое убийство, которое потрясло все село Красногвардейское. По версии следствия, местный предприниматель Андрей* нанес жене девять ножевых ранений, а своей девятилетней дочери – 15. Младшая выжила чудом – четырехлетняя девочка потеряла сознание и мужчина посчитал ее мертвой.

В ту роковую ночь 44-летний Андрей набросился на жену с ножом. А когда расправился с ней, – на старшую дочь. Девочка успела позвонить бабушке с дедушкой:

«Звонит и говорит: “Бабушка, он что-то с мамой сделал. Вызови, пожалуйста, скорую и полицию”», — вспоминают родственники.

Но они не успели. Когда пожилые родители приехали, глава семьи уже загрузил тела убитых в машину и попытался скрыться. Но далеко Андрей скрыться не смог. Его задержали сотрудники полиции.

На допросе мужчина трясся, его голос дрожал. На его предплечье медицинская повязка – сразу после задержания у отца брали кровь на анализ. Сотворить все, что он сделал, в трезвом уме невозможно. Но что именно толкнуло его на кровавую расправу – «белая горячка» или голос с того света – остается загадкой.

Житель Ставрополья зарезал жену и маленькую дочь – младшая чудом выжила. Фото: СУ СКР по СК

Как рассказали местные жители, 44-летний Андрей был обычным человеком. Семья жила не бедно – у мужчины был небольшой домашний бизнес, у них с супругой был большой участок и хороший дом, две красавицы-дочки.

Но было и то, что семья старалась тщательно скрывать от остальных – слабость главы семьи к алкоголю. Андрей мог уйти в запой – причем серьезно и надолго. Иногда родные месяцами не видели его трезвым.

«У него был день рождения, три-четыре дня он выпивал. А потом резко перестал», – рассказывают местные в сюжете телеканала Рен ТВ.

По версии следствия, именно «белая горячка» стала причиной помутнения рассудка мужчины. Но местные жители с этим не согласны.

Между собой соседи толкуют, что развернувшаяся во дворе семьи кровавая месса походит на ритуальное убийство. Перешептываясь, они предполагают, что Андрей мог действовать по указке потусторонних сил:

«Он рассказывал полицейским, что увидел тень бабки, она ему сказала, чтоб он их убил. Потом, когда он их вывозил из-за двора, она ему сказала, что он чист, и может завозить обратно во двор», – сказали соседи корреспонденту телеканала НТВ.

На данный момент мужчина арестован. Расследование продолжается. Следователи назначили ряд экспертиз – если задержанного признают вменяемым, ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

*имя фигуранта изменено

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