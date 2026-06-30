17 солнечных вспышек и одна буря в 4,5 балла: каким будет июль для метеозависимых ставропольцев

Геомагнитная обстановка на Ставрополье в июле 2026 года ожидается спокойной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Геомагнитная обстановка в Ставропольском крае в июле 2026 года ожидается спокойной: сильных магнитных бурь и резких колебаний не предвидится, солнечная активность останется на низком уровне. Согласно прогнозу, вероятность геомагнитных возмущений крайне мала, но метеозависимым жителям региона все же стоит периодически сверяться с актуальными данными – в течение месяца они могут меняться.

По данным экспертов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в июле ставропольцев ждет всего один день неспокойной магнитосферы. В начале месяца, 2 июля, обещают магнитную бурю в 4,5 балла (такая буря считается слабой).

Метеозависимые жители региона ощутят первые признаки ухудшения самочувствия уже около полуночи. В этот период вероятны головные боли, упадок сил и обострение хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми патологиями. К шести часам утра геомагнитный фон начнет стабилизироваться, а уже к девяти утра все показатели полностью придут в норму, после чего оставшаяся часть суток пройдет без возмущений.

Неспокойная магнитосфера в начале месяца связана с вспышками на Солнце. Специалисты зафиксировали 17 импульсов в период с 29 по 30 июня:

«Поступающие из космоса снимки показывают, что две группы пятен, на поверхности кажущиеся изолированными образованиями, на уровне короны нашли друг друга и образуют сейчас единую сложную магнитную структуру, активно обмениваясь энергией через линии магнитного поля. С одной стороны, это немного сглаживает ситуацию, так как позволяет сбрасывать излишки энергии соседу. С другой стороны, такой конгломерат является по сути огромным единым резервуаром, способным накопить энергию для исключительно мощного взрыва», – объяснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В остальные дни месяца магнитных бурь не ожидается. После неспокойного июня это можно назвать подарком для метеозависимых.

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