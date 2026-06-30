На людях Максим улыбается. Но мало кто знает, какой ценой ему это дается. Фото: фонд «Алёша»

10 лет назад в семью Михайловых из Ставрополя пришло счастье – родился долгожданный сынок Максим. И сразу же следом постучалась беда.

Малыша не дали маме на руки, сразу положили в специальный бокс, а на следующий день увезли в детскую клиническую больницу. Врачи семье ничего не говорили. Они просто не знали, что сказать. Ранее в крае с подобными случаями никто не сталкивался.

Простые движения даются Максиму тяжело. Фото: фонд «Алёша»

Максим родился с множественными пигментными образованиями. Лицо, голову, конечности, живот, грудь, спину, паховую область покрывали пятна разных оттенков коричневого цвета и волдыри. Они затронули свыше 80 процентов поверхности тела.

Через три недели врачебный консилиум сообщил, что у мальчика – гигантский меланоформный невус. Это доброкачественное образование. Прямой угрозы жизни оно не несет, но есть большой риск перерождения в меланому. Она считается одной из самых агрессивных форм онкологии.

Но случай Максима не был похож на типичный невус. Первые семь месяцев кроху полноценно не могли искупать, чтобы не занести инфекцию: на коже постоянно появлялись язвы, которые лопались и кровоточили. Но даже после затягивания ранок легче не стало. Специалисты разводили руками: «Заболевание вашего сына – медицинская загадка для большинства врачей, поэтому никто не может подобрать лечение. Наблюдайте».

80% тела Максима покрыто новообразованиями. Фото: фонд «Алёша»

Когда мальчику исполнилось шесть лет, возникла новая проблема. Тело стали покрывать липомы (доброкачественные мягкотканные образования). Со временем их стало столько, что Максимум стало сложно выполнять элементарные вещи – сидеть, надевать одежду, передвигаться, ходить в туалет.

Врачи предположили, что у ребенка есть врожденное системное заболевание, влияющее на развитие кожи, подкожной жировой клетчатки и мягких тканей. Точный диагноз не помог поставить даже ряд генетических обследований в ведущих центрах страны.

Надежда на перемены к лучшему появилась в марте 2026 года. Мама Максима случайно увидела в интернете историю ребенка с гигантским невусом и связалась с его родителями. Они рассказали, в какой клинике наблюдаются.

Даже ношение одежды доставляет мальчику дискомфорт. Фото: фонд «Алёша»

Врачи центра сначала изучили документы, затем пригласили Максима на очный осмотр и расписали план дальнейших действий.

Счастью Михайловых не было предела. Десять долгих и тяжелых лет они ждали, что им скажут, какие действия, кроме ожидания, им предпринять для облегчения состояния ребенка.

Случай Максима оказался довольно редким. Его будут вести несколько специалистов, включая уролога-андролога. Всего для Максима запланировано пять этапов. Каждый – для решения отдельной проблемы: удаления невусов и липом, реконструкции мочеполовой системы, коррекции деформаций мягких тканей.

Счет, выставленный клиникой, для родных Максима оказался неподъемным – 7 520 110 рублей. После обращения в благотворительный фонд, удалось собрать более 80% от нужной суммы. На момент публикации остаток по сбору составлял 1 340 911 рублей.

Семья Михайловых надеется, что уже в самое ближайшее время жизнь Максима начнет меняться к лучшему. Помочь мальчику можно по ссылке.