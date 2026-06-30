10 лет назад в семью Михайловых из Ставрополя пришло счастье – родился долгожданный сынок Максим. И сразу же следом постучалась беда.
Малыша не дали маме на руки, сразу положили в специальный бокс, а на следующий день увезли в детскую клиническую больницу. Врачи семье ничего не говорили. Они просто не знали, что сказать. Ранее в крае с подобными случаями никто не сталкивался.
Максим родился с множественными пигментными образованиями. Лицо, голову, конечности, живот, грудь, спину, паховую область покрывали пятна разных оттенков коричневого цвета и волдыри. Они затронули свыше 80 процентов поверхности тела.
Через три недели врачебный консилиум сообщил, что у мальчика – гигантский меланоформный невус. Это доброкачественное образование. Прямой угрозы жизни оно не несет, но есть большой риск перерождения в меланому. Она считается одной из самых агрессивных форм онкологии.
Но случай Максима не был похож на типичный невус. Первые семь месяцев кроху полноценно не могли искупать, чтобы не занести инфекцию: на коже постоянно появлялись язвы, которые лопались и кровоточили. Но даже после затягивания ранок легче не стало. Специалисты разводили руками: «Заболевание вашего сына – медицинская загадка для большинства врачей, поэтому никто не может подобрать лечение. Наблюдайте».
Когда мальчику исполнилось шесть лет, возникла новая проблема. Тело стали покрывать липомы (доброкачественные мягкотканные образования). Со временем их стало столько, что Максимум стало сложно выполнять элементарные вещи – сидеть, надевать одежду, передвигаться, ходить в туалет.
Врачи предположили, что у ребенка есть врожденное системное заболевание, влияющее на развитие кожи, подкожной жировой клетчатки и мягких тканей. Точный диагноз не помог поставить даже ряд генетических обследований в ведущих центрах страны.
Надежда на перемены к лучшему появилась в марте 2026 года. Мама Максима случайно увидела в интернете историю ребенка с гигантским невусом и связалась с его родителями. Они рассказали, в какой клинике наблюдаются.
Врачи центра сначала изучили документы, затем пригласили Максима на очный осмотр и расписали план дальнейших действий.
Счастью Михайловых не было предела. Десять долгих и тяжелых лет они ждали, что им скажут, какие действия, кроме ожидания, им предпринять для облегчения состояния ребенка.
Случай Максима оказался довольно редким. Его будут вести несколько специалистов, включая уролога-андролога. Всего для Максима запланировано пять этапов. Каждый – для решения отдельной проблемы: удаления невусов и липом, реконструкции мочеполовой системы, коррекции деформаций мягких тканей.
Счет, выставленный клиникой, для родных Максима оказался неподъемным – 7 520 110 рублей. После обращения в благотворительный фонд, удалось собрать более 80% от нужной суммы. На момент публикации остаток по сбору составлял 1 340 911 рублей.
Семья Михайловых надеется, что уже в самое ближайшее время жизнь Максима начнет меняться к лучшему. Помочь мальчику можно по ссылке.