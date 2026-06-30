Выборы 2026

Ставропольский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и Выборы депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва, назначенными на 20 сентября 2026 года
Предоставить (оказать) на платной основе услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Комсомольская правда» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: KP.RU), подготовку и размещение материалов и баннеров.
Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021)
и региональный сегмент сайта https://www.stav.kp.ru/
Цены приведены в рублях, с учетом НДС 22%.
Сведения о размере и других условиях оплаты услуг в сетевом издании на сайте www.kp.ru
Форматы размещения (тексты)
Группы в социальных сетях www.stav.kp.ru
Форматы размещения (баннеры)
Наценка
За срочность, сложность и выезд на мероприятия до 100%
По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:
355037, Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б
Тел./факс (8652) 95-11-90, 95-11-95
Электронный адрес: anna.gor@phkp.ru