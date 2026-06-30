Выборы 2026

Ставропольский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и Выборы депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва, назначенными на 20 сентября 2026 года

Предоставить (оказать) на платной основе услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Комсомольская правда» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: KP.RU), подготовку и размещение материалов и баннеров.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021)

и региональный сегмент сайта https://www.stav.kp.ru/

Цены приведены в рублях, с учетом НДС 22%.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг в сетевом издании на сайте www.kp.ru

Территория распространения СКФО

Форматы размещения (тексты)

Группы в социальных сетях www.stav.kp.ru

Форматы размещения (баннеры)

Наценка

За срочность, сложность и выезд на мероприятия до 100%

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

355037, Ставрополь, ул. Доваторцев, 30 Б

Тел./факс (8652) 95-11-90, 95-11-95

Электронный адрес: anna.gor@phkp.ru