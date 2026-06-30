В Дагестане барберы подстригли барашка. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

«Такое можно встретить только в Дагестане» – фраза, давно ставшая визитной карточкой республики. И кизлярские барберы в очередной раз подтвердили это утверждение. На этот раз они удивили публику необычным клиентом – мастера подстригли настоящего барашка. Видео моментально разлетелось по соцсетям и вызвало бурную реакцию пользователей.

На кадрах, опубликованных в аккаунте одного из барбершопов города, мужчина жалуется:

В кизлярском барбершопе подстригли барашка Мишаню Видео: соцсети

«Пришёл в парикмахерскую, захотел бороду подстричь, а не успел. Оказалось, место уже занято».

Автор ролика переключает камеру, и вместо обычного клиента на парикмахерском кресле сидит баран. И не просто сидит, а сидит, как положено в подобных местах, – в специальном пеньюаре. Он защищает особенного гостя от состриженной шерсти и капель воды.

Работают барберы в шесть рук, чтобы поскорее отпустить клиента (или усмирить, если ему вдруг не понравится сервис).

Парикмахеры на видео шутят, что Мишаню (так зовут барашка) готовят к свадьбе. На большом торжестве животное должно выглядеть опрятно – один раз в жизни такое случается всё-таки.

Пользователям соцсетей видеоролик понравился. Люди стали активно ставить лайки и оставлять комментарии:

«Как он сел с кайфом! Завтра привезу сто голов к вам!»;

«И спинку ему массируют! Круто»;

«Виски, главное, прямые сделайте ему. Вот это уровень!».

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