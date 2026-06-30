Спина и локти в ранах и синяках: в Дагестане ребенок получил травмы в дошкольном учреждении – следком завел дело

Родители заметили ранки на спине и в области локтевого сустава Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасавюртовском районе Дагестана ребёнок вернулся из детского сада с укусами и синяками. Родители заметили ранки на спине и в области локтевого сустава. Сотрудники дошкольного учреждения не объяснили случившееся, а руководство ответило родителям агрессией. Следком республики завёл дело по факту случившегося.

Мать малыша рассказала, что после двух дней посещения детского сада на теле ребенка обнаружили с десяток укусов. При этом никто из сотрудников даже не попытался объяснить, что именно произошло с дошкольником и каким образом он получил травмы.

«Когда я попыталась получить объяснения у руководства детского сада, вместо извинений столкнулась с криками, угрозами и агрессивным поведением. Руководство не только не принесло извинений, но и отказалось нормально объяснить произошедшее», – делится мама.

Не добившись разрешения ситуации мирным путём, женщина обратилась в компетентные органы.

В СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, всё случилось 25 июня 2026 года. Сад был частный. Ребёнок получил телесные повреждения, находясь под присмотром сотрудников. Каким образом так вышло и кто именно нанёс травмы, оперативники разбираются. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», – добавили в ведомстве.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о похожей ситуации в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района. Там полуторагодовалая девочка вернулась домой с гематомами на спине, а родители долго сопротивлялись и не хотели писать заявление в полицию. Разбирательством занимались только следователи, а обе стороны - семья пострадавшей и работники детсада - сопротивлялись и препятствовали проверкам.

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