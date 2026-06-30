Люди, спасающие миллиарды: правда и мифы о работе противоградовой службы Ставрополья

Российская технология борьбы с градом считается одной из лучших в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Град – опасное атмосферное явление. Падающие с неба льдинки способны нанести колоссальный ущерб посевам, автомобилям, крышам и окнам домов, травмировать людей и животных. На Ставрополье на страже урожая и имущества стоит специальная структура – краевая военизированная служба Росгидромета. Корреспондент Радио «Комсомольская правда – Ставрополь» (105,7 FM) узнал у ее начальника Ирины Акимовой, как современная наука укрощает стихию.

Вопреки распространенному мифу, противоградовая ракета не «рвет» облако и и не расстреливает ледяные шарики. Главная задача – опередить природу.

Основной физический принцип, заложенный в российских ракетах «Алазань-6», – ускорение осадкообразования. То есть специалисты вызывают дождь раньше, чем в облаке при низких температурах из капель сформируются градинки.

Ракета доставляет к облаку реагент с йодистым серебром. Под его воздействием капли слипаются, тяжелеют и устремляются к земле, не успев замерзнуть.

Град способен нанести серьезный ущерб людям, машинам, домам и посевам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как объяснила Ирина Акимова, от специалистов противоградовой службы требуется большая внимательность и точный расчет:

«Облако имеет в своем строении четыре зоны, отличающиеся по физическим характеристикам. Вносить реагент в зону роста града или его выпадения бессмысленно, его просто смоет дождем на поверхность. Используя информацию, полученную от метеорологических локаторов и автоматизированной системы вторичной обработки данных, специалисты должны найти "слабые" облака впереди мощной градовой ячейки и начать работать именно там».

Военизированная служба Росгидромета работает не на всем Ставрополье, только в границах пяти муниципальных округов: Андроповского, Кировского, Кочубеевского, Предгорного и Шпаковского. Это вызывает логичный вопрос у жителей: получается, что себя они защищают, а в соседние территории град «передают по наследству»?

Руководитель Ставропольской ВС говорит, что это миф. Облачные системы привязаны к атмосферным фронтам, занимающим огромные площади. Одновременно по всему края могут формироваться десятки независимых друг от друга градовых ячеек. Уничтожение одного облака на соседние никак не влияет:

«Наша служба прерывает процесс градообразования, после воздействия идет только дождь. Если рядом выпал град, это совершенно иное облако, развивающееся самостоятельно. Мы не можем просчитывать риски чужих облаков, наша задача – сделать неградовым то, которое угрожает защищаемой территории».

Усилия противоградовой службы направлены на сокращение площади и продолжительности выпадения льдинок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, часто люди путают противоградовую защиту с разгоном туч для улучшения погоды, например, перед праздниками. Физически процесс одинаковый – ускорение осадкообразования. Отличается цель (дождь должен выпасть в установленном месте, не доходя до определенной точки) и механика. Над городами по правилам безопасности запрещено запускать противоградовые ракеты. На облака воздействуют самолеты, распыляющие реагенты.

Еще один вопрос, на который часто приходится отвечать специалистам ВС – если установки закрывают только часть региона, на одно облако нужно так много ракет, а эффективность составляет около 60%, то оправданы ли затраты на снаряды и содержание службы?

«Во-первых, российская школа противоградовой защиты считается одной из лучших в мире. Например, французские технологии обеспечивают эффективность на уровне только 40%. Выше наших результатов не дает никто. Во-вторых, потенциальный экономический эффект от предотвращения града оценивается в миллиарды рублей, это многократно превышает стоимость расходных материалов. Важно понимать, человек не всесилен. Если к нам из соседних регионов приходит мощное облако 3-4 категории, уже имеющее в своем составе сформировавшийся град, нет ни одной технологии в мире, которая разбила бы уже имеющиеся льдинки. Они все равно достигнут земли. Наши усилия направлены на сокращение площади и продолжительности выпадения. Условно – вместо 100 гектаров град побьет только 10», – рассказала начальник Ставропольской ВС Ирина Акимова.