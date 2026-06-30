В Ставрополе партия «Новые люди» помогла реабилитационному центру для животных «Ковчег»

Фото: партия "Новые люди".

Руководство центра рассказало о работе «Ковчега». Здесь спасают бездомных собак и кошек, оказывают им ветеринарную помощь и ищут им семьи.

В ходе визита обсудили одну из проблем центра. Во время дождей в вольер попадает вода, что создаёт неудобства для животных. Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ставропольском крае Альберт Михайлов сообщил, что партия поможет наладить отвод воды от вольера.

«Подобным центрам важна не только разовая помощь кормом, но и решение бытовых проблем, которые осложняют содержание животных. Мы возьмём на себя обустройство отвода воды от вольера и продолжим поддерживать центр. Спасибо всем, кто присоединился к поездке! Обязательно будем и дальше помогать ставропольским приютам и уделять внимание животным, которые там оказались», — отметил Альберт Михайлов.

Фото: партия "Новые люди".

Если вы хотите оказать поддержать центр «Ковчег», звоните по номеру +7 (961) 461-35-35.

Партия «Новые люди» системно развивает инициативы по помощи животным. Сторонники партии по всей стране передали в приюты более 600 тонн корма, организовали более 300 зоосубботников, а в 60 регионах установили 250 «коробок добра» для сбора помощи. Уже сотни питомцев нашли новых хозяев благодаря фотовыставкам и благотворительным акциям, организованным «Новыми людьми».

Партия также предлагает ввести цифровые паспорта домашних питомцев, создать фотобанк потерявшихся животных на «Госуслугах» и единый номер для экстренной ветеринарной помощи. Все эти меры позволят сформировать систему гуманного обращения с бездомными собаками и кошками.