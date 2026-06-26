В Дагестане задержали парня, которого обвинили в подготовке убийства школьников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане задержали 17-летнего молодого человека, который по заданию украинских спецслужб готовил массовые убийства школьников. Он создавал и администрировал международные террористические сообщества, вербовал подростков, координировал нападения на школы и ложные минирования по всей России, а также организовывал теракты в США и Европе.

По данным Следственного комитета РФ, юноша руководил террористической сетью вместе с тремя гражданами Украины и сообщниками из других стран, которые находились на связи с СБУ.

Задержанному предъявлено обвинение в приготовлении к убийству школьников. Он уже признал, что готовил нападение на школу в подмосковном Домодедове – его, к счастью, удалось предотвратить. Также фигурант сообщил о других эпизодах: нападении на несовершеннолетних в Орехово-Зуево, подготовке терактов в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

Для нападения на школы вербовали подростков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. В 2025-2026 годах в различных городах США и стран Европы участники организации совершили более 20 поджогов автомобилей, рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов», - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Деньги на преступления поступали от украинских спецслужб. Террористические акты в США и Европе направляла агентура СБУ. А видео, фото и вербовочные материалы для радикалов делали в Киеве.

На момент задержания подросток управлял террористическими ресурсами, на которые подписались более 200 тысяч человек, из них пять тысяч активно участвовали в сообществах. У него изъяли переписки с сообщниками из России, США и Европы, а также фото и видео подготовки терактов. Сейчас их изучают следователи.

Суд отправил фигуранта под стражу, так как следствие настаивало на аресте. Сейчас устанавливают другие эпизоды его деятельности и ищут сообщников.

Следственный комитет предупреждает: за терроризм грозит до пожизненного срока. При этом те, кто добровольно отказался от преступления, могут избежать наказания - это предусмотрено статьёй 31 УК РФ.

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