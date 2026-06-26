Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На Северный Кавказ обрушилась новая волна непогоды. Холодный воздух, поступивший в регионы СКФО, принес ливни и грозы.
«На юге европейской территории России активизировались фронты, по причине поступления в предгорья Северного Кавказа порций прохладного воздуха в тыловой части восточного циклона. И опять погода портится», – рассказала Людмила Паршина, метеоролог российского Гидрометцентра.
Стихия не на шутку разыгралась в Дагестане: сильные дожди и шквалистый ветер натворили немало дел. В Тляратинском районе река Джурмут резко поднялась и размыла дорогу. Без проезда осталось село Камилух. На месте работает бульдозер, сюда уже перебрасывают тяжёлый экскаватор. Но работы идут медленно – вода продолжает прибывать. Обещают открыть движение к вечеру 27 июня.
Из-за непогоды без света остались жители более 30 сел в восьми районах республики. Это больше 61 тысячи человек. Шквалистый ветер и ливни оборвали провода. Сейчас на местах работают 10 аварийных бригад энергетиков. Подачу света планируется восстановить сегодня, 26 июня к восьми вечера.
А вот в Махачкале с дождями вновь всплыла старая проблема – ливнёвки не справляются с потоками воды. Город встал в многокилометровые пробки. На улице Акушинского местные жители засняли, как для движения осталась только одна полоса, остальная часть дороги скрыта под водой.
«Ливневая канализация пропускает большой объём воды. Движение транспорта временно затруднено. На проблемных участках работают аварийные бригады», – сообщает администрация Махачкалы.
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После катастрофического подтопления весной 2026 года в Дагестане начали приводить в порядок инженерную инфраструктуру. Однако, как показывает практика, даже после масштабных работ каждый новый ливень становится для города и его жителей настоящим испытанием.
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