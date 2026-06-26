Энергетики восстанавливают энергоснабжение в восьми районах республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Северный Кавказ обрушилась новая волна непогоды. Холодный воздух, поступивший в регионы СКФО, принес ливни и грозы.

«На юге европейской территории России активизировались фронты, по причине поступления в предгорья Северного Кавказа порций прохладного воздуха в тыловой части восточного циклона. И опять погода портится», – рассказала Людмила Паршина, метеоролог российского Гидрометцентра.

Из-за дождя Махачкала встала в километровые пробки. Фото: стоп-кадр видео соцсети

Стихия не на шутку разыгралась в Дагестане: сильные дожди и шквалистый ветер натворили немало дел. В Тляратинском районе река Джурмут резко поднялась и размыла дорогу. Без проезда осталось село Камилух. На месте работает бульдозер, сюда уже перебрасывают тяжёлый экскаватор. Но работы идут медленно – вода продолжает прибывать. Обещают открыть движение к вечеру 27 июня.

Из-за непогоды без света остались жители более 30 сел в восьми районах республики. Это больше 61 тысячи человек. Шквалистый ветер и ливни оборвали провода. Сейчас на местах работают 10 аварийных бригад энергетиков. Подачу света планируется восстановить сегодня, 26 июня к восьми вечера.

А вот в Махачкале с дождями вновь всплыла старая проблема – ливнёвки не справляются с потоками воды. Город встал в многокилометровые пробки. На улице Акушинского местные жители засняли, как для движения осталась только одна полоса, остальная часть дороги скрыта под водой.

Местами на улицах воды было выше колена. Фото: стоп-кадр видео администрации Махачкалы

«Ливневая канализация пропускает большой объём воды. Движение транспорта временно затруднено. На проблемных участках работают аварийные бригады», – сообщает администрация Махачкалы.

Из-за сильных ливней Махачкала встала в километровые пробки .

Во время дождя на улицах работали аварийные бригады. Фото: стоп-кадр видео администрации Махачкалы

После катастрофического подтопления весной 2026 года в Дагестане начали приводить в порядок инженерную инфраструктуру. Однако, как показывает практика, даже после масштабных работ каждый новый ливень становится для города и его жителей настоящим испытанием.

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