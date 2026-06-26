«Удар в голову при детях и воспитателях»: бывшие супруги подрались перед детским садом с ребенком на руках во Владикавказе

Ссора переросла в драку перед дверями учреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экс-супруги подрались, когда забирали ребенка из детского сада во Владикавказе. Семейные разборки начались прямо перед учреждением. Мать мальчика заявляет, что ее бывший – тиран, а мужчина уже снял побои.

Подробности истории молодая мама рассказала в интернете. По ее словам, она давно не живет с супругом и воспитывает сына одна. Когда он попытался забрать ребенка из детского сада, сначала думала просто понаблюдать. А когда увидела, что он записывает сына на видео, подбежала, чтобы разобраться.

«Я попыталась сама выключить [его – Прим] телефон. Последовал удар в голову. Прямо на территории детского сада при ребенке, при других детях и воспитателях. Я упала, мне стало плохо», – рассказывает женщина.

Молодая мать также приложила видео, на котором мужчина с ребенком на руках толкает ее, после чего та падает на пол. Экс-супруга требует справедливости и считает, что жертва в этой ситуации – она.

Полиция тем временем видит ситуацию по-другому. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной Осетии, заявление по делу об инциденте действительно поступало.

«17 июня 2026 года в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владикавказу поступило заявление от гражданки 1999 года рождения о нанесении ей побоев бывшим супругом 1993 года рождения».

В отделении полиции мужчина объяснил, что это бывшая жена набросилась на него во время спора. Проведенная судмедэкспертиза не выявила у женщины повреждений, а вот у ее экс-супруга нашли ссадину на лице.

На женщину составили административный протокол и отправили ее на повторную судмедэкспертизу. Окончательное решение примут по результатам исследования.

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