Рекламу строительного магазина с намеком на многоженство проверяет УФАС Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане антимонопольщики проверяют рекламу строительного магазина с упоминанием многоженства. На днях в социальных сетях распространили фотографию баннера, на котором красовалась фотография мужчины в каске и четырех женщин в хиджабах. Сопровождалось это неоднозначной надписью:

«Четыре жены – восемь рук. Самое время обновить дом».

Жители Дагестана оценили рекламную подачу неоднозначно. Кто-то шутил, что осталось найти этих самых четырех жен. Другие писали, что рук получается 10 – есть же и мужчина. Третьи негодовали со слов на баннере.

Несмотря на это, уже на следующий день после публикаций в соцсетях плакат сняли. Теперь на месте стоит только металлический стенд без баннеров. Может быть, увидев реакцию в пабликах, руководство магазина решило снять неоднозначную рекламу.

Сейчас баннер сняли. Фото: соцсети

Как бы то ни было, информация дошла до управление федеральной антимонопольной службы. Там уже начали проверять, соблюдалась ли этичность в рекламе:

«Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы», – заявили РИА Новости в ведомстве. Что грозит компании, если выявят нарушение, там не уточнили.

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