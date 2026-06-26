Муха - самая знаменитая лиса Кавказа. Фото: соцсети

Говорят, на высоте трёх тысяч метров над уровнем моря ничего живого нет. Только камни, снег, лед и ветер. Ни еды, ни зверей, одна снежная пустыня. Но есть исключение. На Эльбрусе, где человеку бывает трудно дышать, а технике – работать, живёт одна лиса. Её зовут Муха. Она давно стала символом горы, её главной звездой и, пожалуй, самой знаменитой лисицей на Кавказе.

Муху часто видят на «Бочках» – высокогорном приюте, и даже на станциях «Мир» и «Гарабаши». А это, на минуточку, почти четыре тысячи метров! Мало того, Муха часто провожает группы на вершину, а однажды её заметили буквально в двух шагах от неё. Многие гиды говорят: встретить эту красавицу во время восхождения – хорошая примета.

Лиса отлично чувствует себя на высоте четыре тысячи метров. Фото: соцсети

Сородичи рыжей альпинистки выше двух – двух с половиной тысяч не поднимаются, на такой высоте трудно найти пищу. Но с роскошной шубой и полным желудком нипочем даже самые сильные морозы. Муха людей не боится, наоборот, знает, что ее всегда могут угостить.

Такое доверие пришло не сразу. Все началось, когда рядом на канатке, на станции «Мир» заметили несколько лисиц. Работники станции стали подкармливать неожиданных гостей. Сначала просто оставляли еду и уходили. Потом одна из лис начала подходить и брать еду из рук. Остальные лисы вскоре ушли, спустились вниз, где и теплее, и добычи побольше. А она осталась.

В это же время у лисы появилось имя – Муха, сокращённо от Мухтара. Когда позже выяснилось, что это девочка, менять имя уже не стали. Так рыжая красавица и осталась Мухой. А известной она стала благодаря соцсетям, так что некоторые туристы специально приезжают на Эльбрус в надежде встретить её.

Лиса Муха в компании рыжего приятеля на Эльбрусе Видео: соцсети Переговорная Кавказ.РФ

А недавно появились кадры, которые вызвали новую волну интереса к Мухе. На этот раз её засняли не одну, а в компании лиса. Пара чувствует себя уверенно, не боится людей. Кто этот таинственный спутник – постоянный друг или просто знакомый, пока неизвестно. Но многие вспомнили, что прошлым летом на станции «Мир» видели лисят. Возможно, это дети Мухи. И не оставляют надежды, что в этом году она снова приведёт малышей.

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