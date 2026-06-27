«Легко спутать с простудой»: ставропольцам рассказали, как справляться с сезонной аллергией

Ставропольцам рассказали, как бороться с аллергией Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лето – это не только солнце, отпуск, поездки на природу, сезон свежих овощей и фруктов, но и серьезное испытание для людей, страдающих аллергией.

Июнь еще не закончился, а ставропольских аллергиков уже предупредили о высокой концентрации пыльцы в воздухе. Чем опасна аллергия, какие осложнения может вызвать и как обезопасить себя, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала врач аллерголог-иммунолог Мария Тесля.

Сегодня различными видами аллергии страдают около 40% населения земли: практически в каждой семье сегодня есть человек, имеющий это заболевание. Причины, как отмечает специалист, могут быть как внешние – плохая экология, сезонное цветение растений, уличная и домашняя пыль, споры плесени, шерсть животных, так и внутренние – когда с возрастом мы генетически накапливаем определенные болезни с которыми и идем по жизни.

Врач назвала основные симптомы аллергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Основные симптомы сезонной аллергии, или поллиноза, – это заложенность носа, насморк, чихание, зуд в носу, слезотечение, покраснение глаз, зуд, кашель. Летом симптомы могут усиливаться после прогулок, поездок за город, проветривания, контакта с растениями, – говорит врач. – Конечно, такое состояние легко спутать с простудой, но отличии все-таки есть. Это отсутствие лихорадки, ломоты в мышцах и суставах. В дождливую и пасмурную погоду состояние улучшается, в сухую, ветреную и жаркую – ухудшается. После приема антигистаминного препарата, наблюдается значительное улучшение».

Чтобы в пик сезонного цветения растений обезопасить себя, аллергику нужно как можно меньше находиться на улице. А если отсидеться дома не получается, то к опасному периоду нужно подготовиться заранее: начать принимать антигистаминные препараты за две недели до предполагаемого начала сезона цветения, пользоваться противоаллергенными носовыми фильтрами, надевать закрытую одежду и головные уборы, носить солнцезащитные очки.

После возвращения домой нужно умыться, принять душ, сменить одежду, как можно чаще делать влажную уборку, установить очиститель воздуха. А вот часто пользоваться увлажнителями воздуха Мария Тесля не советует, так как к существующим проблемам может добавиться аллергия на плесень.

Специалист дала рекомендации по борьбе с симптомами аллергии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также врач рекомендует вести специальный дневник, куда записывать дату, время, продолжительность и предполагаемые причины аллергической реакции. Отдельно можно вести календарь симптомов.

«Симптомы аллергии лучше не игнорировать. Постоянно заложенный нос может привести к хроническому синуситу, а кашель – к развитию бронхиальной астмы. Могут появится и более опасные осложнения. Поэтому при первых признаках аллергии стоит обратиться к аллергологу и ни в коем случае не заниматься самолечением, – говорит врач. – Несмотря на то, что аллергия остается хроническим заболеванием, современные методы лечения помогают человеку зайти в долгую ремиссию».

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