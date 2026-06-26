Федор Щукин встретил Жасмин в Махачкале и выразил восхищение ее поступком. Фото: пресс-служба главы РД

С первых дней начала разрушительного весеннего наводнения в Дагестане певица Жасмин, выросшая в Дербенте, оказывает помощь родной республике. Вместе с супругом она выделила 250 млн рублей для пострадавших, также оказывала много персональной помощи. Например, передала средства на реабилитацию для детей женщины, спасенной из грязевого потока сотрудником придорожного кафе, оплатила съемное жилье и новую технику для многодетного отца, который ценой своего имущества вынес в безопасное место соседа-инвалида. Всего под опеку артистка взяла более 60 семей.

Певица родилась в Дербенте и провела там всю юность. Фото: пресс-служба Жасмин

И вот Жасмин снова посетила малую родину:

«Я приехала в Махачкалу, чтобы лично вручить ключи семьям, чьи дома пострадали во время наводнения. Совсем скоро восемь семей переедут в новые квартиры. Для семи семей из Мамедкалы началось строительство новых домов. Очень надеемся завершить работы до 1 сентября».

Стихия разрушила и повредила тысячи домов на Северном Кавказе. Фото: правительство РД

Певица поблагодарила всех, кто работает по данному направлению вместе с ней, и назвала встречу по-настоящему особенной:

«Было невероятно трогательно видеть счастливые глаза детей, улыбки родителей, бабушек, дедушек. В такие моменты особенно понимаешь: помощь – это не просто слова, это возможность вернуть чувство безопасности, надежду и веру в завтрашний день. Люди получили не просто новые стены, а новый этап жизни. Для меня это самая большая награда».

Новоселы очень обрадовались приезду певицы. Фото: соцсети Жасмин

Жасмин скромно умолчала еще об одном своем важном поступке. Как рассказал врио главы Дагестана Федор Щукин, певица снова пожертвовала 250 млн рублей региону:

«Был рад лично поблагодарить человека, которого отличает не только яркий талант и любовь миллионов зрителей, но и большое, отзывчивое сердце. Семья Жасмин, помимо адресной помощи, участвует в восстановлении инфраструктуры республики, включая систему питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района. Когда человек, добившись успеха и признания, не забывает свои корни и приходит на помощь в трудную минуту, это дорогого стоит. Добрые дела говорят гораздо громче любых слов».

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