Вырваться из «узкого горлышка»: как реконструкция Бештаугорского шоссе изменит ситуацию на дорогах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Один из самых масштабных инфраструктурных проектов в крае реализуется на Кавминводах. Там продолжается реконструкция Бештаугорского шоссе. Почему эти работы важны не только для Пятигорска, но и для соседних территорий, и как изменится дорожная обстановка по завершении реконструкции, мы узнали у почётного строителя России, советника генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Николая Алексеенко.

- Николай Николаевич, у вас огромный опыт в строительстве, и в частности, в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Как бы вы охарактеризовали значимость Бештаугорского шоссе для региона?

- Это один из главных въездов в Пятигорск – столицу Северо-Кавказского федерального округа – и, безусловно, одна из самых загруженных дорог на Кавминводах. Бештаугорским шоссе каждый день пользуются местные жители и туристы. По ней курсируют многочисленные автобусы, грузовики, корпоративный транспорт и спецтехника. Сегодня там проезжает больше 25 тысяч машин в сутки.

По сути, это трасса, которая связывает Пятигорск с соседними территориями и помогает всей агломерации жить как единому пространству. Любое затруднение на этом участке сразу влияет на жизни тысяч людей: кто-то дольше едет на работу, кто-то стоит в пробке по дороге в больницу, школу, санаторий или на вокзал. Для курортного региона транспортная доступность — это не второстепенный вопрос, а одно из базовых условий нормальной жизни и развития.

- Почему реконструкцию начали именно сейчас? В этом есть необходимость?

- Реконструкция давно назрела: без неё въезд в Пятигорск продолжал бы оставаться одной из самых проблемных точек на транспортной карте КМВ. Регион развивается, растёт количество автомобилей, увеличивается туристический поток, расширяются связи между Пятигорском, Лермонтовом, Предгорным округом и другими территориями. При этом дорога долгое время оставалась этаким «узким горлышком», как это часто называют в транспортной отрасли. Отсюда регулярные заторы, потеря времени и повышенные риски аварий.

Фото, личный архив Николая Алексеенко

- Что предусмотрено проектом? Что получат жители и гости региона по окончании работ?

- Фактически создаётся современный транспортный узел. Планируется расширение дороги с двух до четырёх полос, строительство путепровода через железную дорогу, подземного пешеходного перехода, двух кольцевых развязок, автобусных остановок и новой системы освещения.

Предлагаемые проектом решения не просто ускоряют движение, а делают его безопаснее: потоки машин и пешеходов разводятся, снижается риск аварий, въезд в город становится более понятным и удобным.

- Проект — один из крупнейших на Ставрополье за последние годы. С чем его можно сравнить по масштабу?

- Считаю, здесь лучше сравнивать не по стоимости, а по уровню влияния на транспортную систему. В этом смысле реконструкцию Бештаугорского шоссе можно поставить в один ряд со строительством путепровода в Невинномысске или реконструкцией дороги Кисловодск — Карачаевск. Это проекты системного изменения транспортной схемы: они убирают узкие места, повышают пропускную способность и безопасность движения, а также улучшают связь между городами и территориями.

Развитие курортной агломерации, увеличение турпотока, строительство новых объектов, конечно же должно сопровождаться модернизацией улично-дорожной и транспортно-логистической сети. Реконструкция Бештаугорского шоссе — это один из примеров инвестиций в безопасность, удобство людей, дальнейшее развитие Пятигорска и всего региона.