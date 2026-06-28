Котельные Ставрополя уходят на плановый ремонт: список адресов, где с понедельника 29 июня отключат горячую воду

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Летом готовят не только сани, но и теплосети. До наступления холодов и нового отопительного сезона котельные Ставрополя останавливают на плановый ремонт, который длится две недели. А значит, в домах, которые обслуживает данная котельная, не будет горячей воды. С 29 июня по 12 июля (включительно) в это время у жильцов, прекращают работы котельные в Ленинском и Октябрьском районах.
- ул. Октябрьская, 182А, 184, 186Г, 188/2, 186/ 1, 2, 3, 4, 5;
- детский сад № 18.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Поставщик ресурса напоминает управляющим организациям (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН), а также владельцам ведомственного жилого фонда, детских садов и производственных зданий, что нужно самим отключить внутридомовые системы отопления. Если запорная арматура старая и не перекрывает полностью, то необходимо установить заглушки на подающей и обратной трубах. Иначе при гидравлических испытаниях повышенным давлением могут прорвать трубы.
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