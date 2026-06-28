Сергею Степановичу Лузину было 70 лет. Фото: администрация Кисловодска

На 71 году жизни не стало Сергея Лузина, человека, который более 30 лет посвятил служению музейному делу. 28 из них он являлся руководителем историко-краеведческого музея «Крепость» в Кисловодске. Эту печальную новость сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев:

«Сергей Степанович – интеллигентный, понимающий, чуткий, отзывчивый, терпеливый человек, всегда готовый протянуть руку помощи. Он был лицом, душой, умом и совестью музея! Он принял его в самый непростой для российской истории период, в трудные 90-е годы, практически катастрофические для культуры. Под его умелым руководством "Крепость" выросла в одно из ведущих учреждений культуры края с уникальными проектами, известными на всю Россию».

Сергей Лузин запомнился также как автор ряда ценных книг и статей по истории Кисловодска.

Похороны Сергея Лузина в Кисловодске

Прощание с Сергеем Степановичем пройдет во вторник, 30 июня. Подробности в горадминистрации пообещали уточнить позже.

Биография директора музея Крепость Сергея Лузина

Сергей Степанович родился 21 марта 1956 года в Перми. Учился на факультете иностранных языков местного государственного педагогического института.

Трудовую деятельность начал в школе в качестве учителя немецкого. Через полгода его призвали в армию. Полтора года проходил службу в войсках ПВО на Сахалине, после чего переехал в Кисловодск.

Там он несколько месяцев проработал гидом-переводчиком в старейшей советской и российской туристической компании. Затем устроился научным сотрудником в общественный музей истории космонавтики имени Ф.А.Цандера.

Через 16 лет Сергея Лузина назначили заведующим Кисловодским филиалом Ставропольского объединенного краеведческого музея имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве.

В 1998 году после реорганизации учреждения возглавил историко-краеведческий музей «Крепость», который с 2005 года является краевой собственностью и государственным учреждением культуры Ставрополья.

Имел ряд наград (медали «Защитник Кисловодска», «За заслуги в сохранении наследия Отечества», «За доблестный труд» III степени, «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи», памятный знак «За заслуги в организации космической деятельности» Федерального космического агентства) и звание «Ветеран труда Ставропольского края».