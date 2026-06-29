Спортивная драма основана на реальных событиях и с личным участием героя этих событий, Романа Курцына. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации.

Сюжет из детства

Ставрополье снова стало местом съемок фильма. На этот раз сюжет автобиографичный, главные герои - дети. Они повторят историю известного актера и каскадера Романа Курцына. И хотя Роман достаточно закрыт для прессы и не часто дает интервью, в этой картине он раскрыл один из эпизодов своего детства. Спойлер: благодаря именно этой ситуации он в итоге и стал тем, кем является сейчас.

Ребята репетировали сцены боев почти год, чтобы до миллиметра отточить все движения. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации.

Назвали картину «Малыш-каратист», и не случайно. Тема очень пересекается с культовым в 90-е американским фильмом. Но это не ремейк. В отличие от голливудского фильма, эта спортивная драма основана на реальных событиях и с личным участием того самого героя, чья история будет рассказана на экране.

Роман Курцын сыграет в ней роль наставника того самого мальчишки, который попал в беду и вышел из нее более сильной и лучшей версией себя. Он рассказал, что уже давно хотел поделиться этой историей и вынашивал эти планы несколько лет.

«Это своего рода эпизод из моего детства, рассказанный через художественное кино. Все переживания нашего главного героя, мальчика Сашки, – это моменты, которые я сам испытал в детстве», – рассказал Роман.

По сюжету 12-летний Саша (Мирон Проворов) вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети по надуманному поводу начинают буллить мальчика, и в итоге случается конфликт с их лидером Маратом. Потом Саша узнает, что во время наводнения его родители пропадают. Наступает момент полного отчаяния. Поддержку ему оказывают одноклассница Маша и ее отец Дмитрий.

Желтый пояс после съемок

Большую часть фильма снимали на Ставрополье и в Приэльбрусье. В кадр попали знаменитые курортные места городов Кавминвод, живописные скалы Бермамыт в Карачаево-Черкесии. На горе Машук в Пятигорске специально для проекта построили японское додзё – традиционный тренировочный зал боевых искусств.

Примечательно, что основная часть участников съемок - совсем не актеры. Это порядка 70 детей – спортсменов, акробатов и танцоров возрастом от 6 до 13 лет, а одну из главных ролей исполнил известный боец ММА Магомед Исмаилов. Конечно же, будут зрелищные бои. Эти сцены ребята репетировали восемь месяцев подряд, и когда все движения были отточены до миллиметра, поехали снимать их в Пятигорск.

По словам Романа Курцына, в Европе ещё не было подобного кино: всю трюковую детскую часть на 99 процентов закрыли сами дети. Тем более, что на роль Сашки, своего прототипа в детстве, Роман выбрал Мирона Проворова. Это 13-летний музыкант, победитель шоу «Голос. Дети». То есть, совсем не спортсмен и тем более, не каратист.

«Этот парень три месяца жил у меня дома и я сам готовил его к съемкам. Я был его сенсеем, сказал, если ты подготовишься, я тебя сниму в нашем кино. Он экстерном влетел, он никогда не занимался боевыми искусствами, все что он делает в кино, все трюки выполняет самостоятельно. Я за этого парня отвечаю - он теперь может навалять любым бандитам», – рассказал Роман Курцын на премьере фильма в Сочи.

Всю трюковую детскую часть на 99 процентов закрыли сами дети. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации.

Кстати, после съемок фильма Мирон продолжил заниматься карате и уже защитил желтый пояс.

«Я уверен, что дети и подростки после нашего фильма уберут телефоны и будут заниматься спортом. К сожалению, в наше время многие ребята в школе сталкиваются с буллингом. Наш фильм учит, как выйти из этой ситуации победителем», – рассказал Мирон о главной идее сюжета.

Роль за голубые глаза и черный пояс

Исполнительница главной роли Маши в фильме – 12-летняя Алина Соколова. Ее в секцию мама привела совсем маленькой девочкой. Первым наставником стал актер, каскадер и постановщик трюков в Ярославле Анатолий Вулканов.

«Ей было 6 или 7 лет, и при этом невероятная харизма, эти бездонные голубые глава. Из-за этого везде, в спорте и на съемочной площадке, она вызывала умиление у всех судей и зрителей. И при этом у такой маленькой девочки невероятная работоспособность, которая даже не всегда взрослым каскадерам присуща. В этом они могут брать пример с нее», – рассказал он.

Репетиции на горе Машук/Своих наставников дети называют просто Рома и Мага. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации.

Как-то на тренировке у Вулканова Алину увидел Роман Курцын. Он подошел и огорошил ее тем, что готов взять ее на главную роль в своем будущем фильме. Но нужно выполнить одно условие – очень жесткое.

«Как только я пришла на каратэ, а это было в мои 6 лет, мне Рома сказал, что если ты подготовишься к 12 годам и получишь черный пояс по каратэ, то я тебя возьму в главную роль в фильме. Обещание я сдержала. И Рома сдержал», – рассказала исполнительница роли Маши Алина Соколова.

Все дети в группе называют Романа Курцына просто по имени. Он – друг, свой человек. Именно это очень помогло на съемочной площадке руководить таким огромным количеством детей в кадре. Сцены драк и боев ребята репетировали в Ярославле восемь месяцев. Это строгая дисциплина, выдержка и огромная работоспособность. Лишь когда ребята были на все сто процентов готовы, поехали в Пятигорск. И даже там не все было гладко.

«Однажды я попала в больницу, потому что два дня мы по 10 часов снимали драку, из-за этого мышцы забились и очень сильно болели. Рома посоветовал нам больницу, в которой, кстати, они с Магой тоже восстанавливались. Я там полежала и потом все было хорошо», – вспоминает Алина.

В один из дней съемок Алина, Мирон и Роман Курцын поехали в Приэльбрусье, и там, на узком выступе горы, по признанию Алины, стало по-настоящему страшно.

На этой горе было даже страшновато, потому что ребята все делали без подстраховки и без дублеров. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации.

«Мы снимали на горе, место само по себе очень узкое, и мы там сидели на шпагате. Было очень страшно упасть, потому что мы все это делали без подстраховки и без дублера», – рассказала Алина.

Тем не менее, сейчас это один из самых зрелищных кадров фильма – огромный простор, высота, характерные горы и ощущение невероятной силы героев.

А еще по ходу съемок ребята постоянно учились друг у друга. Так, Мирон, как человек, знакомый со сценой, помогал Алине, а Алина в постановках драк поддерживала его.

«Мирон Проворов очень хороший партнер, мы сдружились, с ним классно работать, он подстраивается и я брала пример с него».

Первый поцелуй кобры в истории кино

Идея одного из эпизодов возникла в процессе работы над фильмом. И это один из самых зрелищных и вместе с тем, опасных трюков – поцелуй кобры. Никто и никогда ещё не проделывал этого в кино. Суть в том, что раздраженную кобру кладут перед каскадером, и когда она встает в боевую стойку с раздутым капюшоном, поцеловать ее в этот капюшон и прижать к земле. Мастерство каскадера в том, чтобы успеть среагировать быстрее, чем змея.

Разрабатывал этот трюк Анатолий Вулканов – любитель и знаток змей. Он же и уговаривал Романа. Курцын сначала отказывался, говорил, что еще хочет жить. И все же сработал профессиональный азарт и интерес. Но снимать решили в последний производственный день, потому что уверенности в благополучном исходе такого опасного эксперимента ни у кого особо не было.

Поцелуй кобры - это один из самых опасных трюков. Никто и никогда ещё не проделывал этого в кино. Фото: пресс-служба Евразии-кинофеста.

На площадку привезли змею и ввели её в состояние готовности к нападению. Задача Романа заключалась в том, чтобы успеть поцеловать ее в капюшон и молниеносно прижать к земле, пока она не сделала свой выпад.

«Этот трюк мы подготовили и выполнили впервые в истории кинематографа», – поделился Роман на премьере фильма в Сочи.

Этот эпизод стоил Роману не только нервов, но и здоровья. Кобра не успела укусить, но плюнула ядом, и он попал на руку. Пришлось колоть антидот, поднялась температура. Но зато теперь съемочная группа будет подавать этот эпизод на премию Гильдии каскадеров как «трюк открытия» и «самый оригинальный трюк». Также есть планы отправить его в Книгу рекордов Гиннесса.

Поцелуй кобры и Романа Курцына.Репетиция

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