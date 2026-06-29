В 2025 году Маша Никулина выиграла детский «Голос». Фото: Антон СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юная звездочка Маша Никулина из Ставрополя продолжает завоевывать сердца слушателей. Теперь – со всего мира!

Победительницу 12 сезона «Голос.Дети» пригласили выступить на торжественном приеме в честь открытия саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие прошло в 20-х числах июня в Казани. Его приурочили к 35-летию установления отношений сторон.

Машино выступление сопровождали мальчики-ложкари из Башкирии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В столице Татарстана собрались представители 11 стран: Брунея-Даруссалама, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

9-летняя Маша Никулина вышла на сцену Татарского гостеатра им. Галиасгара Камала (в 2025 году он получил новое здание, сразу же удостоенное престижной международной архитектурной премии) в сопровождении ансамбля ложкарей из Башкирии. Девочка исполнила «Валенки». Вообще народный репертуар – это ее конек.

Маша Никулина из Ставрополя выступила на саммите Россия – АСЕАН Фото: личная страничка героя публикации в соцсетях

За номером, помимо высоких зарубежных гостей, следил сам президент России! Но у Маши еще до прихода в «Голос» был опыт выступления в Кремле. Так что масштаб саммита ее не напугал.

Девочка держалась уверенно не только на сцене, но и за ее пределами, где она смогла сделать селфи с Владимиром Путиным.

Ранее Маша Никулина пообщалась с главой Ставрополья Владимиром Владимировым...

...а теперь с президентом Владимиром Путиным! Фото: пресс-служба губернатора СК/личная страничка героя публикации в соцсетях

Машу Никулину, кстати, называют самородком и человеком, который никогда не будет петь по заказу – только от души!

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