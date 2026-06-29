Лето возвращается: какая погода ждет ставропольцев в начале рабочей недели

Уже к середине текущей недели осадки в регионе прекратятся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольский край после продолжительных дождей возвращается летняя жара. Уже к середине текущей недели осадки в регионе прекратятся, а столбики термометров поднимутся до +33 градусов. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, чего еще ждать от погоды в ближайшие дни.

Синоптики напоминают, что в крае всё еще действует штормовое предупреждение:

«Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с ожидается местами в Ставропольском крае 27, 28, 29 июня 2026 года. Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев. Номер вызова экстренных оперативных служб 112».

Пожароопасность при этом, которая отмечалась в северо-западных районах региона накануне, пошла на спад.

В понедельник, 29 июня, столбики термометров покажут +29 градусов. Днем пройдут сильные дожди с градом, грозой и порывистым ветром до 18 м/с. В Ставрополе — +26 градусов и без существенных осадков.

Во вторник, 30 июня, ночью температура воздуха составит +13 градусов, а днем – +28 градусов. В течение суток синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди – в отдельных районах возможна гроза. Ветер северный – 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. В региональном центре ночью без осадков и +14 градусов, а днем – +25 градусов и гроза.

В среду, 1 июля, дожди наконец прекратятся – установится по-настоящему летняя погода. Ночью столбики термометров покажут +12 градусов, а днем – +33 градуса. Скорость северного ветра составит 6-11 м/с. В Ставрополе +14 градусов ночью и +30 градусов днем. Существенных осадков не ожидается.

По данным «Яндекс.Погоды», жара задержится на Ставрополье до субботы. Температура воздуха будет колебаться в пределах 30 градусов – осадков не прогнозируют.

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