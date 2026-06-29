Продали за четыре коробки колбасы: женщина может отправиться в тюрьму на 15 лет за работорговлю в Ставрополе

Под стражей женщина проведет два месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе суд арестовал женщину, которая вместе с сообщниками похитила человека, заставила его работать, а затем продала рабовладельцу. Цена сделки оказалась до унизительного скромной - четыре коробки колбасных изделий.

В жертву выбрали человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. По данным следствия, он злоупотреблял алкоголем, потерял социальные связи и, по сути, не был нужен ни родным, ни друзьям. Члены группы выследили мужчину, увезли в частный дом. Уходить не разрешали, запугивали, заставляли делать всю тяжёлую работу. Когда он перестал быть нужным, нашли покупателя и обменяли его на колбасную продукцию.

Следствие вышло на следы торговцев людьми и собрало достаточно улик. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ - купля-продажа человека, совершённая организованной группой с угрозой применения насилия. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Сообщники обменяли мужчину на колбасу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Рассмотрев ходатайство следователя и исследовав представленные материалы, суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сообщили в Ставропольском краевом суде.

Постановление пока не вступило в законную силу. Расследование продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о другом случае работорговли, который, к сожалению, закончился печально. После 20-летнего рабства на кошаре в горах Дагестана мужчина потерял силы и здоровье. Когда он не смог больше работать, его выгнали. Он смог дойти до села и попросил помощи. Мужчину устроили в больницу, но вскоре он умер. Теперь волонтеры ищут его родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Был обессилен и не мог говорить: волонтеры ищут родных мужчины, умершего после 20-летнего рабства в горах Дагестана

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru