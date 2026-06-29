Дорога на Джилы-Су - одна из самых красивых на Кавказе. Фото: Дмитрий Артюшенко

Есть дороги, по которым едут, чтобы добраться из точки А в точку Б. А есть такие, ради которых стоит отправиться в путь. Одна из них ведёт к урочищу Джилы-Су и проходит по местам, где природа не поскупилась на красоту. Трасса вьётся по склонам, местами проходя вровень с облаками. За каждым поворотом невероятный вид - альпийские луга, водопады, скалистые ущелья. А впереди – блистающий льдами двуглавый Эльбрус, до которого, кажется, можно дотянуться рукой. Дорогу в Джилу-Су называют самой красивой на Кавказе. Но красота здесь с характером, сели и сходы породы в горах – обычное дело.

Один такой камнепад удалось заснять на видео. Зрелище не для слабонервных: по склону скатываются каменные глыбы и падают на дорогу прямо перед машиной. К счастью, обошлось без пострадавших, но автолюбителям пришлось подождать, пока дорожники расчистят полотно.

В Кабардино-Балкарии на дорогу сошел камнепад. Видео: соцсети

Кстати, многие пользователи заметили, что на видео указана дата «28 июля 2026 год». В комментариях пошутили: «Спасибо за предупреждение, теперь я знаю, куда не поеду через месяц».

Шутки шутками, но эта дорога - одна из самых красивых на Кавказе. Несмотря на крутые изгибы, резкие шпильки, туманы и риск камнепадов, она манит к себе путешественников со всей страны. Дорога начинается в Кисловодске, проходит через плато Шаджатмаз - одну из главных смотровых точек маршрута, и ведёт к подножию Эльбруса, в урочище Джилы-Су.

Суслики в Джилы-Су не боятся туристов. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Это высокогорная долина на высоте около 2400 метров. Здесь бьют нарзанные источники, шумят водопады, а одни из первых, кого видят приезжающие – суслики. Здесь у зверьков целый городок, они не боятся людей и охотно принимают угощение. Именно ради этих видов, воздуха и встречи с природой сюда едут тысячи туристов.

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