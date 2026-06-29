Полиция заступилась за маленького бизнесмена. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На пляже в Дагестане продавец кукурузы обидел ребенка за то, что составлял ему недобросовестную конкуренцию. В сети разлетелось видео, на котором взрослый мужчина тряс мальчика за грудки на глазах у растерянных туристов.

Как рассказали очевидцы, дело было на пляже в Каспийске. Мужчине не понравилось, что мальчик мешал его торговой точке – в его ларьке кукуруза по 150 рублей, а у маленького бизнесмена и качан больше и на 50 рублей дешевле. За ребенка вступились туристы, потребовав свободы рынка.

Полиция нашла монополиста и потребовала объяснений. По словам мужчины, он заступался не за себя, а за мать, которая продает кукурузу на этом пляже и терпит убытки из-за мальчиков. Мол, он не первый год «просил» ребят не мешать торговле и идти на другой пляж.

А когда ребята снова ослушались, мужчина вышел из себя. Сославшись на то, что на Кавказе принято уважать старших, он возмутился и решил поговорить с мальцами «по-плохому».

«Меня зациклил момент, что ребята ослушались. На эмоциях я ему сказал: “Что я для тебя маленький ребёнок, что ли, чтобы ты меня заставлял за тобой бегать?”», – объясняет мужчина, явно опуская момент, когда он схватил одного из мальчиков за одежду и тряс.

Несмотря на оправдания, мужчина нашел отца мальчика и извинился. Он уверил, что ни в коем случае не хотел обидеть ребенка, которому явно еще нет и 14 лет:

«Я это воспринял как своему младшему брату замечание делаю. Не было такого, чтобы его унизить или испугать», – уверял 34-летний мужчина.

Но сотрудников полиции такое раскаяние не впечатлило. В отношении торгаша составили материал по статье «Мелкое хулиганство». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 1 000 рублей или административного ареста до 15 суток.

«Конкуренция должна быть здоровой, аргументы – убедительными, а понимание – заслуженным. Не обижайте детей!» – добавила пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

Она заявила, что вопросов к поступку и объяснениям мужчины много – в первую очередь потому, что уж слишком сильно не сочетается видео с пляжа с объяснениями мужчины. А оправдания традициями, уважением и личным примером не могут быть важнее безопасности детей.

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