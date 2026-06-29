Аэропорт Грозного закрыт: рейсы перенаправляют в Магас и Владикавказ

Рейсы перенаправлены в аэропорты соседних республик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

До 1 июля международный аэропорт Грозного закрыт для приёма и вылета рейсов. Причина - строительные работы на территории аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Работы по сопряжению новой взлётно-посадочной полосы строящегося терминала международного аэропорта Грозный (Северный) с действующей взлетно-посадочной полосой вошли в активную фазу. На объекте задействовано более 30 единиц спецтехники и до 60 рабочих. Выполняется фрезерование старого покрытия с последующей укладкой нового асфальтобетона. В дальнейшем ввод в эксплуатацию новой ВПП позволит значительно расширить возможности воздушной гавани, а также повысить уровень безопасности и качества обслуживания пассажиров», - рассказали специалисты пресс-службы международного аэропорта Грозный.

В аэропорту Грозного идут работы по сопряжению взлетно-посадочных полос. Фото: пресс-служба аэропорта Грозный

На время ремонта все рейсы перенаправят в соседние аэропорты: «Магас» в Ингушетии и «Владикавказ» в Северной Осетии.

Для пассажиров организуют бесплатный трансфер. Автобусы будут ходить от автовокзала «Западный» в Грозном до аэропортов «Магас» (он расположен в Ингушетии, в городе Сунжа) и «Владикавказ» (Северная Осетия, город Беслан). И обратно - из аэропортов к автовокзалу.

Автобусы отправляются за 3,5 часа до времени вылета рейса. Для пассажиров организуют трансфер.

Узнать всю информацию можно в справочных:

- Аэропорт «Грозный»: +7 (8712) 22-47-60

- Аэропорт «Магас»: +7 (938) 006-18-81

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о рейсах и заранее планировать время. Ремонтные работы завершатся 1 июля в 7 утра, после этого аэропорт Грозного вернётся в привычный режим работы.

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