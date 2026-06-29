Карачаевские лошади веками сопровождали людей в самых сложных ситуациях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области двое всадников на лошадях карачаевской породы отправились в невероятный конный переход в Карачаево-Черкесскую Республику. Им предстоит преодолеть 2400 километров за 40 дней.

Инициатором стал Аслан Эбзеев, руководитель проекта «Крылья горца», который занимается в Ленинградской области селекцией и популяризацией карачаевской породы. Он хочет напомнить о славных традициях конных переходов и показать, на что способны лошади, выведенные для гор и дальних дорог.

«У нас одна великая цель - сохранить, прославить и передать будущим поколениям богатое наследие российского коневодства. Это путешествие станет символом силы духа, верности традициям и безграничных возможностей человека и лошади», - говорит инициатор и организатор конного перехода Аслан Эбзеев.

«Стоит заметить, что со времён Великой Отечественной войны, последней, в которой участвовала конница, никто не предпринимал длительные конные переходы», - рассказали в комитете МСУ Ленинградской области.

Всадники пронесут флаги России и 47-го региона через 10 субъектов страны.

Участники конного переходя идут из Ленобласти в Карачаево-Черкесию Видео: соцсети проекта "Крылья горца"

«Мы, подняв флаги Ленинградской области и России, учитывая, что это год народного единства, хотим своим походом показать, насколько прекрасна Россия», - говорит Аслан Эбзеев.

И, конечно, на деле показать, какие сильные и выносливые лошади карачаевской породы. Эта порода - одна из древнейших горных пород России, сформировавшаяся на Северном Кавказе предположительно в XIV–XV веках. Лошади веками служили всадникам в условиях высокогорья, славились невероятной выносливостью и способностью передвигаться по крутым склонам и каменистым тропам.

Весь путь участники фиксируют в дневнике путешествия в соцсетях, рассказывают, где останавливались и с кем встречались. Одна из первых остановок - усадьба Марьино в Ленобласти, бывшее родовое имение знаменитых дворянских родов Строгановых и Голицыных.

Жеребцы участников перехода стали первыми, кому позволили находиться у дворца. Фото: соцсети проекта "Крылья горца"

«Наши жеребцы стали первыми, кому позволили находиться у дворца в центральной части комплекса. Ночевали они также в главных левадах при въезде в усадьбу», - рассказал подписчикам Аслан.

А вот в Новгородской области потребовались услуги кузнеца - один из коней потерял подкову.

Впереди у участников перехода – Тверская, Тульская, Липецкая, Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край и Карачаево-Черкесская Республика. На каждом этапе всадников встречают местные казаки верхом на конях. Финиш запланирован в селе Красный Курган в Карачаево-Черкесии, где расположен конезавод, разводящий карачаевских скакунов.

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