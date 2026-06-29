Видео с крупными вредителями, врезающимися в лобовое стекло автомобиля, быстро распространилось по соцсетям. Фото: соцсети

В Дагестане очевидцы якобы зафиксировали нашествие саранчи. Видео с крупными вредителями, врезающимися в лобовое стекло автомобиля, быстро распространилось по соцсетям. Панику забили не только местные, но и жители соседних регионов, например, Ставрополья. «КП-Северный Кавказ» разобралась, как на самом деле обстоят дела с прожорливыми насекомыми в регионах Северного Кавказа и стоит ли верить тревожным сообщениям.

Кузнечиков приняли за саранчу?

Россельхозцентр опроверг нашествие саранчи в Дагестане Видео: соцсети

Видео с вредителями очевидцы сняли на трассе «Кочубей – Артезиан», то есть на границе Дагестана и Калмыкии. После волны паники специалисты Россельхозцентра провели проверку ситуации, и заявили, что никакого нашествия вредителей в этом районе нет:

«В минувшие выходные в сети были опубликованы видеокадры, снятые якобы на границе Дагестана и Калмыкии, на которых отмечено распространение саранчи. Видео, снятое сегодня, 29 июня, показывает, что трасса чистая: никаких скоплений вредителей не зафиксировано».

Самое интересное в этой истории заключается в следующем. Специалисты Минсельхоза Калмыкии заявили, что насекомые, которые сейчас встречаются местным, – это не саранча, а серый кузнечик. Практически безвредное насекомое.

Аналогичное заявление сделали и в пресс-службе Россельхозцентра Ставрополья. Регион находится в непосредственной близости к Дагестану, поэтому здесь ситуация с саранчой волнует местных жителей каждый год:

«У нас все прекрасно. Саранчи нет. Есть просто крупные серые кузнечики».

Чем кузнечик отличается от саранчи

По словам специалистов Минсельхоза Калмыкии, серый кузнечик и саранча – это принципиально разные виды насекомых. Они отличаются внешне, по поведению, питанию и образу жизни.

Саранча – стадное насекомое-вредитель. Она сбивается в огромные рои, мигрирует и способна уничтожить поля с сельхозкультурами за считанные часы.

На территории бархана Сарыкум отмечается большое скопление именно марокканской саранчи. Фото: заповедник «Дагестанский»

Кузнечик (в том числе серый) – одиночка. Он не образует скоплений, не кочует и не представляет угрозы для урожая. Этот вид поедает лишь небольшие объемы молодых частей растений и не оказывает существенного влияния даже на городские зеленые насаждения.

Как на самом деле обстоят дела с саранчой в Дагестане

По словам властей, ситуация с распространением саранчовых в республике находится под контролем профильных служб. В настоящее время защитные мероприятия провели на 43 тысячах гектаров.

Для работ задействовали как наземную технику, так и авиацию. Обработку также проводят фермеры по мере сил.

«Минсельхозпрод РД продолжает круглосуточный мониторинг территорий», – сообщили в ведомстве.

При этом, несмотря на утешительные заявления властей, в заповеднике «Дагестанский» сообщили, что на территории бархана Сарыкум отмечается большое скопление именно марокканской саранчи – явно не кузнечиков:

«Сотрудникам научного отдела еще предстоит оценить масштаб изменений, но уже можно наблюдать в действии модель “хищник–жертва”. Увеличилось количество ворон и пауков, плетущих большие паутины среди травы, – аргиопы дольчатой и агелены лабиринтовой».

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