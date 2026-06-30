Пройти диспансеризацию и сохранить здоровье – поможет страховая компания

Бесплатная диспансеризация доступна всем застрахованным россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования. Фото: sogaz-med.ru

Диспансеризация по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) – это бесплатная возможность для граждан проверить свое здоровье, выявить скрытые угрозы и начать лечение до развития серьезных осложнений, а значит сохранить качество жизни.

Что входит в перечень бесплатных услуг, на что пациенты имеют право – узнайте в страховой медицинской организации (СМО), оформившей вам полис ОМС. Специалисты компании окажут квалифицированную поддержку при получении медицинской помощи и защитят ваши интересы в системе здравоохранения.

Почему важно проверять здоровье

Серьезные, опасные для жизни заболевания нередко развиваются бессимптомно. В их числе онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные и др. патологии. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска до того, как болезнь перейдет в тяжелую стадию, а значит – минимизировать риски для жизни. При этом в большинстве случаев именно плановая диспансеризация – бесплатные обследования по ОМС помогают не просто найти болезнь, но и предотвратить ее развитие.

По итогам 2025 г. диспансеризацию прошли 100 млн россиян, в том числе 49 млн граждан трудоспособного возраста. Всего было выявлено почти 31 млн заболеваний, в том числе 4 млн на ранней стадии. При отсутствии лечения 70% заболеваний в дальнейшем могли привести к инвалидизации и смертности.

Как пройти обследования

Для записи на диспансеризацию нужны паспорт, полис ОМС (или выписка о нем). Обследования проводятся бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, может быть организовано по месту работы, учебы или через мобильные бригады.

Бесплатная диспансеризация доступна всем застрахованным россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования:

– в возрасте от 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года;

– с 40 лет - ежегодно.

Уточнить, какие именно обследования положены вам в соответствии с возрастом, можно в СМО, оформившей полис ОМС.

По полису ОМС некоторым группам граждан доступна углубленная диспансеризация. Фото: sogaz-med.ru

Результаты диспансеризации

По итогам обследования врач-терапевт (врач общей практики) определяет группу здоровья. При необходимости назначаются дополнительные исследования, профилактические меры, лечение или реабилитация. Вы получаете персональные рекомендации для сохранения здоровья. Этот подход позволяет действовать на опережение, не дожидаясь симптомов.

По полису ОМС некоторым группам граждан доступна углубленная диспансеризация. Входите ли вы в их число – уточните в страховой компании.

Диспансеризация без отрыва от работы

Для прохождения диспансеризации работники могут получить освобождение от работы с сохранением должности и среднего заработка. Дни необходимо согласовать с работодателем заранее.

Право на 1 оплачиваемый день предоставляется раз в 3 года всем работающим гражданам. При этом 2 дня ежегодно полагаются тем, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет, а также работникам, уже получающим пенсию по старости или за выслугу лет.

Больше лет – больше жизни: центры медицины здорового долголетия

Центры медицины здорового долголетия создают на базе действующих центров, подразделений государственных медицинских организаций или как самостоятельные учреждения. Их посещение поможет вовремя выявить скрытые изменения, получить персональные рекомендации и предотвратить болезни, сохранить активность и хорошее самочувствие на долгие годы. Здесь каждый может узнать свой биологический возраст, особенности организма, освоить навыки самостоятельного управления здоровьем и получить индивидуальный маршрут долголетия.

При выявлении признаков раннего старения и предрисков в центре проводят динамическое наблюдение. Повторная оценка состояния проходит первый раз через 3 месяца, далее по графику, который определит врач, но не чаще двух раз в год.

СМО поможет пациентам

Список доступной медицинской помощи по ОМС постоянно растет. Если у вас появились вопросы, что именно положено гражданам по закону, или вы столкнулись с проблемами – например, отказали в приеме, долго не записывают на обследование («нет талонов»), предложили платную услугу вместо положенной бесплатной – помните: пора обратиться за помощью в страховую компанию, оформившую вам полис ОМС.

Представители компании «СОГАЗ-Мед» всегда на стороне застрахованных. Бесплатно помогают разобраться в вопросах ОМС, получить медицинскую помощь, защищают при нарушении прав. Для связи с компанией используйте удобный для вас способ: позвоните по номеру 8-800-100-07-02 (круглосуточно, звонок бесплатный), напишите на сайте sogaz-med.ru или приходите в офис.

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