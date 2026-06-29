Земля из Берлина и грамота: экспозиция Поста №1 Пятигорска пополнилась ценными экспонатами

Пятигорскому центру военно-патриотического воспитания молодежи передали ценные экспонаты. Фото: соцсети главы г. Пятигорска

В годы Великой Отечественной войны Пятигорск был одним из ключевых узлов сопротивления на Кавказе. Город пережил оккупацию, видел расстрелы, партизанские бои и подполье. Здесь, как и по всей стране, люди отдавали жизни за свободу. Сегодня память о тех событиях бережно хранят.

«Передали Пятигорскому центру военно-патриотического воспитания молодежи Грамоту губернатора Ставропольского края о присвоении Пятигорску почетного звания «Город военно-исторического наследия» и уникальный дар - частицу земли, взятую от братской могилы у подножия мемориала Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке», - сообщает глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Священная земля была передана представителями мотоклуба «Ночные волки» в День Победы.

Город получил звание за вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодёжи. Пятигорск стал одним из ключевых центров военно-исторического наследия на Ставрополье, где бережно хранят память о подвиге советского народа.

Пятигорск - город военно-исторического наследия. Фото: соцсети главы г. Пятигорска

С первых дней войны на Кавказских Минеральных Водах развернули эвакогоспитали на базе санаториев и домов отдыха. В кратчайшие сроки персонал оборудовал операционные, лаборатории, рентгеновские кабинеты. Госпитали справлялись и с эвакуацией, и с лечением раненых, делая всё, чтобы сохранить жизнь бойцам.

В Пятигорске шли ожесточенные бои. Фото: туристический портал Пятигорска

Когда в 1942 году Пятигорск был оккупирован фашистами, он стал одним из центров сопротивления на Кавказе. Пятигорск пробыл под оккупацией пять месяцев. В городе действовала немецкая спецкоманда, которая занималась «зачисткой» населения: евреев, цыган, коммунистов. В городе также работали гестапо и другие карательные органы

В Пятигорске и окрестностях действовало около десяти партизанских отрядов, в том числе оборонявшие подступы к Кисловодску. Были и подпольные группы из подростков - они собирали информацию для партизан, но были раскрыты и казнены. В центре Пятигорска стоит памятник 19-летней разведчице Нине Попцовой. Она была связной между подпольщиками и партизанами, но попала в руки немцев и была казнена.

Памятник 19-летней разведчице Нине Попцовой в Пятигорске. Фото: туристический портал Пятигорска

Расстрелы и бои шли по всему городу. Массовые захоронения нашли на горе Бештау (170 человек), на горе Машук, на месте дуэли Лермонтова - там обнаружили 11 братских могил, три на Комсомольской поляне и в районе каменоломен (68 человек). Часть останков позже перезахоронили. Те, кто был расстрелян у скал, так и остались под ними. Гестапо использовало машины-душегубки и автомобили с током — полумёртвых людей привозили к обрывам, сбрасывали вниз, а затем взрывали скалы, заваливая тела камнями.

С 1978 года в Пятигорске работает Пост №1 - почётный караул у Вечного огня. Это одна из старейших таких вахт в России. За десятилетия через неё прошли тысячи школьников, которые учились уважению к памяти павших.

Теперь грамота и священная земля из Трептов-парка займут достойное место в экспозиции Пятигорского центра военно-патриотического воспитания молодёжи, служа напоминанием о великом подвиге советского народа и вкладе города в военно-историческое наследие страны.

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